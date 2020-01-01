前阿森纳后卫：博阿滕与路易斯不同 他能成枪手领袖

据说米克尔·阿特塔对这位世界杯冠军很感兴趣，贾斯汀·霍伊特承认这位德国中卫会在酋长球场赢得尊重。

前阿森纳后卫贾斯汀·霍伊特说，杰罗姆·博阿滕在阿森纳会得到“尊重”，并成为另一个有用的一线队补充，与大卫·路易斯并肩并成为俱乐部年轻后卫的导师。

有报道称这名拜仁慕尼黑的后卫已经成为枪手的首要目标。

这位世界杯冠军曾在曼城短暂效力，之后离队去到安联球场。博阿滕9年来为拜仁出场300次，为国家队出场76次，但他现在只有31岁。

博阿滕将为酋长球场漏洞不断的后防队伍增加丰富的经验和血统，而霍伊特是在阿森纳的青训体系中成长起来的，他认为博阿滕值得阿森纳新主帅米克尔·阿尔特塔考虑。

他告诉天空体育：“是的，百分之百。你必须尊重他（博阿滕）所赢得的一切。多好的一个球员。你可以把他看作是这个队的领袖。所有的年轻球员都会尊敬他，想要得到他所拥有的一切。”

“即使是阿森纳经验丰富的球员现在也能从他身上学到很多。”

阿森纳去年夏天也做了类似的动作，把路易斯从切尔西引进过来。

这名32岁的巴西人自从与枪手合作后就没能说服球迷，关于他的专注力和气质的问题仍然存在。

博阿滕也会提出类似的问题，但霍伊特认为，阿尔特塔将会得到一个不同于他阵中球员的后卫。

当被问及与路易斯交易的相似之处时，这位前枪手后卫说：“我认为这是可行的。”

“大卫·路易斯就是他自己。博阿滕是另一种类型的球员。路易斯想要控制球，他更注重中场而博阿滕更注重防守。”

“他更像是一个组织者，他会在阿森纳的后防线上非常坚实。”

“我想他是想回来证明自己。他想证明自己仍然可以在英超找到一份工作。这就是阿森纳想要他的最好的原因，因为他还有未完成的任务。”