前阿森纳前锋：阿森纳的实力还不足以进入前四

自从阿尔特塔上任以来，这位前枪手射手已经看到了一些鼓舞人心的迹象，但是他也承认球队的稳定性仍然是个问题。

前阿森纳前锋查理·尼古拉斯认为，阿森纳“不够好，进不了前四”，米克尔·阿尔特塔需要更多像奥巴梅扬、亚历山大·拉卡泽特和尼古拉斯·佩佩这样的球员。

尼古拉斯预计，在赛季结束时，阿森纳会感到沮丧，但他期待着战斗精神的展现和集体标准的提高。

周日主场对阵纽卡斯尔的比赛将会给枪手们机会反弹，尼古拉斯告诉天空体育：“这对阿森纳来说是一个有趣的突破。这是第一次，米克尔·阿尔特塔可以在很长一段时间内和球员们一起正常工作。”

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“他仍然在努力让大家理解他的观点，但是阿森纳更加团结，更加理解人们对他们的期望，尤其是在承诺和团结方面。”

“但这并不是完全正确的。他们正在成为一支难以击败的球队，但是亚历山大·拉卡泽特和奥巴梅杨仍然没有在进球上取得平衡。”

“人们会质疑奥巴梅杨是否喜欢踢左路。拉卡泽特目前也没有信心，但让我们希望在休息后会更积极。后防的团结和组织仍然是关键，而我们将再次拥有新的球员。”

“这将是一个艰难的下午，但阿森纳似乎有一些动力。负面消息可能他们要等待奥巴梅杨和拉卡泽特恢复状态。”

“加布里埃尔·马蒂内利状态很好，但是我们需要从佩佩那里看到更多。枪手的实力还不足以进入前四，但他们必须努力。”

阿森纳在阿尔特塔的带领下只赢得了一场英超联赛的胜利，但也只输了一场，而打破平局的怪圈仍然是阿森纳所面临的挑战。