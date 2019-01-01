前队长解释如何避免“灾难”：贝尼特斯可能会留下

西班牙人将在合同到期后离开圣詹姆斯公园，但是米克·马丁相信有一条回到泰恩赛德的路。

前俱乐部队长米克·马丁说，拉法·贝尼特斯离开纽卡斯尔是一场“灾难”，但是俱乐部所有权的改变可能会给教练席带来一个令人震惊的180度大转弯。

按照目前的情况，喜鹊队将于6月30日失去一名主教练。

这是因为俱乐部还没有与贝尼特斯达成续约协议。

迈克·阿什利无法与主教练之间完成续约交易的结果受到可广泛谴责，前队长马丁说:“是的，这是一个灾难，跟你说实话，我不得不说我不认为最后的结果会是这样，因为贝尼特斯似乎很喜欢他在纽卡斯尔的位置。”

“除了有几个问题需要解决之外。他喜欢这里的人们，他喜欢这里的环境，他和球队一起做得很好，他只是想先能理解一些事情。”

“换句话说，就是多出一些钱用于投资、管理和帮助转会。除此之外，他还加薪了，所以我想他应该得到这一切，球迷们会很高兴的。但不幸的是，现在到了这个阶段，这里将会出现动荡。”

在准备与一名久经考验的教练分道扬镳时，马丁相信纽卡斯尔有可能还有留住贝尼特斯的可能。

关于泰恩赛德的收购谈判已经拖延了一段时间，如果在不久的将来能够达成协议，可能会有一个新的管理层可能考虑让这位广受欢迎的教练回归。

马丁在1978年到1984年间为喜鹊效力了6年。

“你现在面临的问题是去任命一名新教练。”

“现在有个新教练来了，你必须马上行动起来，因为如果不这样做，结果就不好，然后观众就会开始嘘他，嘘阿什利，所有的事情都将成为泡影。”

“不管谁来，都要有足够的实力来应对替换贝尼特斯的压力，因为如果他做不到，他就被掩埋在这里。”

“但是如果有这个机会，如果在赛季开始前卖掉这家俱乐部，如果贝尼特斯还没有找到工作把他带回来的话，那么新老板就会去找他。我在某个地方读到这篇文章，心想‘上帝，这是个好主意’，如果有达成交易的可能的话。”