曾在老特拉福德与这位葡萄牙球星同场竞技的巴西后卫表示，C罗是不可能转会到曼城或巴萨的

C罗的前曼联队友法比奥称，C罗一直在努力树立自己的伟大形象，他永远不会因为转会曼城或巴塞罗那而玷污自己的历史。

当这位五届金球奖得主离开尤文图斯的消息传开后，转会到曼城的可能性在夏天突然出现。

法比奥相信这一消息是由他的经纪人门德斯传出的，而这位曼联和皇马的传奇球星不会考虑一笔会损害自己声誉的转会。

前曼联后卫法比奥曾于2007年至2009年在老特拉福德与C罗并肩作战，他告诉ESPN：“我无法想象这一切。当他们告诉我的时候，我简直不敢相信。”

“和我一起在南特效力的佩德罗说过：‘曼城和C罗的谈判差不多完成了’。我说：‘不可能’。我一点也不相信。”

“我不知道这是不是他的经纪人门德斯放出的烟雾弹，目的是创造一些关注，因为这就是如今的情况。我这么说是因为我也不知道。”

“我从来都不相信他会去曼城。从他在曼联的经历，从我和他一起踢球的两年里我知道了一些。他很难有勇气为曼城效力，因为他在曼联有这么多的历史。同样，我肯定他不会在巴塞罗那踢球。”

“无论身在何处，他都非常珍视自己创造的历史。C罗在他梦寐以求的俱乐部踢球。曼彻斯特联，皇家马德里和尤文图斯。这就是为什么我认为他不会玷污那段历史。”

随着曼城谣言的平息，C罗在8月份轰动地回到曼联。他已经和红魔签订了一份为期两年的合同，这意味着合同结束时，他将超过38岁。

自从回到英格兰以来，罗纳尔多已经进了5个球，他并没有放慢脚步的迹象。他经常表示，自己打算一直踢到40多岁。

人们认为内他出色的职业生涯的最后篇章将在欧洲以外的地方书写，有可能是在美国大联盟或亚洲，但C罗也有可能选择回母队葡萄牙体育退役。