前队友都在评论席 曼联新帅提前打预防针

索尔斯克亚担任曼联临时主帅后，对于未来可能受到的批评已经有所准备。曾一同效力过曼联的加里-内维尔、保罗-斯科尔斯、里奥-费迪南德等球员现如今都已经成为足球评论员，索尔斯克亚认为这些昔日队友将来也会对自己提出批评的。

索尔斯克亚效力曼联期间的很多队友现如今已经转行做了足球评论员，这位曼联临时主帅预计未来会受到这些昔日队友们的批评。

在效力曼联11年的时间里，索尔斯克亚曾经与加里-内维尔、里奥-费迪南德和保罗-斯科尔斯并肩作战，这三位曼联传奇球球员目前已经成为英超主流转播电视平台的足球评论员。罗伊-基恩在离开爱尔兰教练团队后，也频频在解说嘉宾席上亮相，而菲尔-内维尔和瑞恩-吉格斯尽管都有国家队主帅职务在身，但他们也偶尔会出现在比赛直播现场。

保罗-斯科尔斯在范加尔和穆里尼奥执教期间，一直是以严苛指责和批评主帅的言论闻名，而加里-内维尔则被公认为是最犀利的英超评论员。索尔斯克亚表示，他欢迎老队长发表自己的看法。

“不要着急，加里会对我非常严格的，”索尔斯克亚说。“在我效力曼联11年的时间里，我和加里在更衣室的位置紧挨在一起，他就坐在我旁边，而你们很清楚加里的性格。”

“现如今电视台为了让他发表观点还需要支付工资，他当然会直言不讳了。我和其他人并没有不同，当我带着球队走出球员通道时，我和其他教练也没有两样。我有身为教练的责任，不过我的工作是尽量让球员们享受自己的表现。”