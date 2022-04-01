前队友谈加斯科因趣事：他曾在内裤里晒了两块三明治

马尔科-内格里透露了关于加斯科因的一件趣事，他表示加斯科因曾在自己内裤里晒了两个三明治。

加斯科因在其20年的职业生涯里效力过9支不同的俱乐部，其中就包括流浪者，他在那里赢得了两座苏格兰联赛冠军。

在流浪者球迷心中，加斯科因享有英雄地位，而在球队更衣室里，他也是一个极受欢迎的人物，内格里就曾在1997-98赛季与加斯科因合作过。

回忆起这位前英格兰国脚，内格里告诉够力足球的播客节目Popcast：“有一次在酒店，我们在房间里订晚饭，电梯门打开了，加斯科因穿着内裤和背心站在那里。”

“他就穿着内裤和背心，还有袜子和拖鞋。走出电梯进入房间后，他和大家聊了几句，开开玩笑，然后从内裤里掏将出来两块三明治，然后和我们说：‘明天见，伙计们。’”

“他又回到电梯里，然后回了自己的房间，我们其他人看了看彼此，并说：‘一定要确保明天开局顺利。’”

“第二天加斯科因帮助我们赢得了那场比赛，他在球场上可以做到任何事。”

加斯科因在1995年7月从拉齐奥转会加盟流浪者，他430万英镑的转会费创造了流浪者当时的引援费用纪录，效力球队期间，他在各项赛事出场74次，打进30球。

在那里，加斯科因赢得4座苏格兰国内冠军，但在经历了糟糕的1997-98赛季，他被以300万英镑的价格出售到了米德尔斯堡。