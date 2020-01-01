前队友：拉拉纳实力非凡 他能与麦迪逊形成特殊关系

这位利物浦球星合同到期后将会离开安菲尔德，而王权球场可能会是他的下一站。

亚当·拉拉纳与利物浦的合同即将到期，目前他接近与莱斯特城达成协议，迪恩·哈蒙德认为其可以与詹姆斯·麦迪逊建立“特殊”的合作关系。

这位32岁的英格兰国脚将在2019- 2020赛季结束后成为自由球员。

拉拉纳已经在安菲尔德度过了6个赛季，参加了178场比赛，但是由于伤病问题，他已经彻底沦为了替补。

其他球队

一扇门即将开启，迎接新的挑战，这位前南安普顿球员可以自由选择系列的下一个目的地。他有着足够多的选择，其中之一就是前往王权球场，加盟前利物浦主帅布伦丹·罗杰斯执教的莱斯特城。

哈蒙德希望看到拉拉纳能够和同为三狮军团成员的麦迪森一起为狐狸城效力，前提是他不被曼联和其他俱乐部签下。

“就我个人而言，我觉得亚当·拉拉纳可以适应任何球队。”前狐狸队中场哈蒙德是拉拉纳队在南安普敦的队友，他告诉记者。

“他是我搭档过的最佳球员之一，即使称不上是最好的。他可以用两只脚踢球，技术能力也很出众。”

“莱斯特城需要他吗？很显然，这是另一个问题，因为他们其实已经有了詹姆斯·麦迪逊，哈维·巴恩斯也可以胜任这个位置。他会给莱斯特队带来好处吗？他会让球队有所提高呢？是的，这有可能。”

“他是一个非常棒的球员。我可以想象，如果你能让他和麦迪逊一起搭档，那会很特别。”

“他将是一笔伟大的签约，不过他究竟会不会来，我也不知道，我还没有问过他。”

包括阿森纳在内的很多球队都在讨论关于拉拉纳的转会问题，同时也有消息称他可能会继续留在安菲尔德。

这似乎不太可能，因为尤尔根·克洛普正准备在转会市场中签下他的替代者，以进一步曾强球队的创造力和对对数球门的威胁，不过这一切都要等到英超联赛重新开启。