前队友：德赫亚展示出了伟大的人格和精神属性

伯恩利门将赞扬了西班牙人在红魔生涯早期面对严厉批评时的态度。

前曼联门将安德斯·林德加德赞扬大卫·德赫亚克服了在老特拉福德艰难的开局，成为了世界上最好的门将之一。

这位丹麦门将在为红魔效力的五个赛季里出场29次，在2011年6月西班牙人从马德里竞技转会而来后，双方就展开了激烈的争夺。

德赫亚在他的曼联生涯早期就因为屡屡犯错而饱受批评，但是林德加德觉得当时公众对他的前队友都太苛刻了。

他说：“在他刚来到这里时，他在面对传中的时候遭遇了太多的不幸。”

“他并不像人们说的那么狡猾。他不得不调整他做出决定的习惯，以适应英国足球，并增加一些体重。”

“自从大卫来到英格兰，他就是一个世界级的门将，我对他的第一印象是他很年轻，但却是一个伟大的天才。比我以前更有天赋。”

“我认为他必须克服的最大障碍是赢得队友、媒体和球迷的尊重。他在最开始的时候很挣扎。”

“但他克服困难的精神力量给我留下了最深刻的印象。”

“从他第一个赛季最糟糕的状态到今天的顶级状态，他展现了个人的伟大性格和精神力量。”

德赫亚后来成为了英超最好的门将之一，为曼联出场超过300次，并在2013年获得了英超冠军。

林德加德目前在伯恩利打拼，由于脚踝受伤，他在曼联的首发门将争夺战中失利，他声称队友的转折点是在自己坐在治疗台上的时候出现的。

“我清楚地记得那个转折点。”他继续说道。

“我脚踝受伤后，他参加的第一场比赛是客场对阵切尔西。最后一分钟，禁区外的一个任意球。”

“胡安·马塔主罚，完美地让球绕过了人墙，直逼球门的近端上角。大卫将球扑了出来，比赛以3-3结束。”

“那次扑救并不像看上去那么出色，但是大卫在那个近端的上角处下了赌注，他赢了。”

“如果他输了，媒体和球迷早就准备好用批评的言语淹没他了。相反，从那一刻起，他就成了轰动一时的人物。