前队友：圣保罗更名是正确决定 马拉多纳是真正天才

这位马拉多纳的前队友认为那不勒斯将圣保罗球场更名为马拉多纳球场是正确决定。

迭戈·马拉多纳的前那不勒斯队友朱塞佩·沃尔佩奇纳支持以这位俱乐部传奇人物的名字重新命名圣保罗球场的决定，他表示，与迭戈在一起的时光是他职业生涯中最好的时光之一。

上个月11月25日，马拉多纳在家中去世，享年60岁，这一消息传出后的几个小时，就传出了圣保罗球场将以他的名字重新命名的计划。

那不勒斯市长路易斯·马吉特里斯在推特上表达了对这位阿根廷人的敬意，他曾在效力意大利南部劲旅的七年时间里帮助球队获得了历史上仅有的两次冠军。

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这一提议得到了那不勒斯官方的支持，而这一决定最终于上周在那不勒斯市议会得到确认，因为圣保罗球场的所有权实际上归市政府所有。

沃尔佩奇纳曾在1986-7赛季那不勒斯夺冠时与迭戈·马拉多纳并肩作战，他认为这位已故的偶像配得上这一荣誉。

“我很高兴圣保罗球场被重新命名为迭戈·阿尔曼多·马拉多纳球场，这是他应得的，他甚至配得上更多。”这名前那不勒斯、维罗纳和佛罗伦萨后卫在接受够力足球的采访时表示。

“与此同时，虽然不再叫它圣保罗会产生一定的影响，这确实将会是困难的，但我很高兴那不勒斯人和那不勒斯为他们最伟大的偶像做出了这样的决定与姿态。这是正确的做法。”

“我和迭戈在一起的经历非常棒，那是他职业生涯和私生活的巅峰时期。他的状态很好，他在几个月内就赢得了世界杯和意甲冠军。他总是出现在球场上正确的位置，那真是美妙的一年。”

“当我离开那不勒斯时，听到一些关于他的消息，我简直不敢相信，因为马拉多纳太聪明了。但他喜欢以每小时1000公里的速度生活，总是登上报纸的头版。”

“那不勒斯的迭戈·马拉多纳是个领袖。我们都为球队贡献了110%，我们中的许多人来自坎帕尼亚，他们真的很关心俱乐部，我们投入了更多。当时的我们大多是由当地有经验的年轻人组成的球队，再加上迭戈·马拉多纳，这个与众不同的人。比赛开始时我们基本是以1-0领先了对手，其他人不得不追赶我们。”

多年来，马拉多纳一直在与疾病进行斗争，包括长期与毒瘾的斗争，使他在球场上神奇的才能黯然失色。

“迭戈的问题与私人生活有关。每个人都决定过自己想要的生活，而他也承认他犯了错误。”沃尔佩奇纳补充道。

“众所周知的是，在他去世之后，在几十年内发表这样的言论是不正常的，不管是谁在这样说，他们都应该闭嘴。”

“我们要记住迭戈是一个足球天才。他用他的脚下魔法娱乐了每个人，这些天从世界各地收到的喜爱观点展示了这一点。这就是他深受喜爱的证据。”

自从1991年马拉多纳离开后，那不勒斯已经多次接近意甲冠军，在过去的九个赛季中四次获得亚军，在竞争中不敌尤文图斯。这支意甲劲旅一直无法重夺冠军，也无法再现这位阿根廷人的成就。

沃尔佩奇纳认为，对于任何球员来说，要想在那不勒斯脱颖而出，接过迭戈的衣钵，或者效仿上世纪80年代和90年代初他那一代的英雄，都是很困难的。

“那时候球队拥有更多不拘一格的球员，表现也更轻松。我们有迭戈·马拉多纳，米兰有范巴斯滕，乌迪内斯有济科，国际米兰有马特乌斯，尤文有普拉蒂尼。”他回忆道。

“比如在那个那不勒斯，有像巴格尼和佐丹奴这样的球员，他们在任何时候都可以发挥决定性的作用，但今天我看不到了。”

“梅尔滕斯是一名伟大的球员，他在那不勒斯进球并创造了历史。洛伦佐·因西涅是一个技术天才，但是没有任何一个冠军，而像过去一样的天才，只有C罗和伊布。现在是一种更注重战术的足球氛围，你必须跟着比赛走，这样就很难看到过去那种伟大的球员了。”