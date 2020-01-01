前队友：哈维注定会回到巴萨 目前时机尚未成熟

皮齐认为自己的老队友将会在时机成熟后重回巴萨，成为这家西甲霸主的主教练。

胡安·安东尼奥·皮奇表示，哈维依旧是“巴塞罗那的未来主帅”，当合适的机会出现时，这位诺坎普传奇注定会回到自己的老东家。

作为加泰罗尼亚著名的拉玛西亚青训营的标志性产品，哈维在诺坎普球场度过了自己难忘的17年一线队职业生涯。

在此期间，哈维总共为巴萨出场767次，帮助球队获得了8次西甲冠军和4次欧冠冠军，同时还代表西班牙赢得了世界杯和欧洲杯冠军。

其他球队

在2015年转会至卡塔尔的阿尔萨德后，哈维在2019年5月9日彻底挂靴，成为了这家俱乐部的主教练。

尽管如此，关于他重回巴萨归队的传闻从未停止过，无论什么时候，他都会与红蓝军团帅位联系在一起。

哈维目前还是一位略显“稚嫩”的主帅，这也是他一直克制自己回到巴萨冲动的原因，不过外界认为，这位40岁的红蓝传奇回归诺坎普执掌大权只是时间问题。

皮齐，哈维的前队友告诉《每日邮报》：“我认为哈维对当前形式的评估非常棒，他现在回去必须要执教他的前队友们，而且他现在就回来可能会遇到缺乏在西甲带队经验的问题。”

“我认为这促使他做出了最终决定，他似乎在想:‘给我一些时间。我想执教巴萨，当需要当我知道自己已经准备好之后，我现在还需时间积累更多的经验，努力提高自己。”

“我绝对相信哈维的未来和巴萨的未来会走到一起，不过我不知道这会在两年后、五年后还是八年后，哈维绝对会成为巴萨的教练，这是毫无疑问的。”

当被问到哈维是否应该等到自己的老队友，比如梅西与皮克离开后再回到巴萨执教时，皮齐补充道：“我不认为这是决定性因素，但我确实觉得每个人都需要准备好迎接即将到来的挑战。”

“我认为他不应该立即接受这份工作，因为巴塞罗那好像在任何时候都需要他，比如当俱乐部解雇巴尔韦德的时候，有很多传言都说哈维可能会成为新任主教练。”

哈维曾在一月份得到了回到巴萨的机会，红蓝军团当时决定与巴尔韦德分道扬镳，不过最终这位西班牙传奇选择了继续留在阿尔萨德，随后俱乐部高层决定任命塞蒂恩为新任主帅。”