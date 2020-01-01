前队友：卡瓦尼远未到退役时间 期待他重回意甲

这位前队友表示自己期待卡瓦尼重回意甲与卢卡库组成锋线搭档，但也认为乌拉圭人可以去选择加盟马竞。

卡瓦尼的前那不勒斯队友多塞纳表示，卡瓦尼如果加盟国际米兰，能够与卢卡库组成恐怖的锋线搭档，但如果他选择加盟马竞，将享受到更辉煌的岁月。

巴黎圣日耳曼队历史上的头号射手卡瓦尼将于6月底自由身离队，而他最近一段时间以来，一直是国际米兰和马竞的绯闻对象。尤其是后者，更是曾经在一月份接近签下这位乌拉圭神锋。

这位33岁的球员在2010年到2013年之间，曾在那不勒斯度过了一段时间的职业生涯，并与多塞纳共同赢得了2011-12赛季的意大利杯冠军奖杯。

其他球队

前意大利国脚多塞纳认为现在还不是卡瓦尼退役的时候，他认为自己的这位前队友能在国米或者马竞取得成功。

多塞纳告诉Stats Perform News:“他有着令人难以置信的职业道德，他对成功非常渴望，只有少数球员可能在这一点上超过他。他有这样的意志去打破一个又一个记录。”

“当然，他根本不应该考虑退役的事情。我知道他有两个选择:马德里竞技和国际米兰。”

“他会用任何一种方式与两位杰出的教练共事，并得到1000%的回报。不管怎样，他都会找到一个伟大的下一站。”

“我希望他能回到意大利，和孔蒂一起工作，与卢卡库组成锋线搭档。”

“这将是非常有趣的组合，但如果他加入马竞，他将能和西蒙尼一起工作，享受更辉煌的岁月。”