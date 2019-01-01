前队友力撑 埃托奥：卢卡库会在国米大放光彩的

这位喀麦隆前锋支持他的前切尔西队友在意大利火力全开。

卢卡库以创俱乐部纪录加盟意甲球队，埃托奥支持卢卡库在国米闪耀其星光。

卢卡库结束了他在曼联的两年时光，在周四英超转会窗口关闭之前，他以8000万欧元的价格加盟了孔蒂的国米。

这名26岁的比利时前锋自从索尔斯克亚明确表示他更愿意启用拉什福德之后就和国米联系在了一起。

前国米前锋埃托奥曾在穆里尼奥执教的2009-10赛季跟随球队赢得三冠王，他曾与卢卡库一起在切尔西效力，并认为比利时人在圣西罗取得成功。

“欢迎来到国际米兰。”埃托奥在Instagram上写道。

“在那里，你会用星星擦亮自己，所以毫无疑问，你会继续发光。”

“祝你在这次新的旅途中好运，我希望这次冒险能充满进球。让我们为你感到骄傲吧，小老弟！”

卢卡库在老特拉福德呆了两年，他在2017年以7500万英镑的价格从英超竞争对手埃弗顿来到老特拉福德，尽管孔蒂在这位意大利人在伦敦期间尽了最大努力想把他带去切尔西。

他在2018-19赛季的英超联赛中打入12粒进球，在各项赛事总进球数达到15粒，曼联最终联赛排名第6，在欧冠四分之一决赛中输给了巴塞罗那。

这位比利时历史上的头号射手代表曼联出场96次，攻入42球，比最接近的对手拉什福德在过去两个赛季多16球。

尽管有这些数据，红魔传奇加里·内维尔还在表达了对这位前锋态度的不满后很高兴看到他的离开。

“他承认自己超重了！”内维尔在推特上写道。

“他超过100公斤了！他是曼联球员！”

“他会进球，在国际米兰也会做得很好，但是不专业是会传染的。”