前队友力撑索肖入主曼联：卡迪夫的降级没所谓

前红魔球员表示，挪威人在莫尔德的成功比其他地方的失败更能说明他在曼联的潜力。

亨宁·伯格并不担心索尔斯克亚在加迪夫城的失败，并相信这位曼联新任临时主教练在老特拉福德将会面临一个完全不同的挑战。

索尔斯克亚在周三被任命为曼联的临时主教练，接替穆里尼奥的教鞭直到赛季结束，但是他之前在英超的经历却没有成功，之前执教的卡迪夫曾在2014年从英超降级。

然而，这位前挪威前锋也曾两次带领莫尔德获得挪威足球超级联赛的冠军。因此，他的同胞和前队友伯格相信，这样的成功经验在曼联这样的豪门身上才更有意义。

伯格对记者说:“我把加迪夫看作是他的一次经历，他在这个联赛中检验了自己，但当时他所在的球队正在为保级而战，而不是希望在积分榜的另一端竞争。”

“这是两件完全不同的事情。当你让球员在四场比赛中赢一场时，与那些理应在四场比赛中赢三场的球队相比，心态是完全不同的。我认为这不会对他在曼联的工作产生太大影响。”

“我认为他在莫尔德能够赢得两个冠军头衔的经历是更接近他将会如何在曼联执行教练一职，表现为如何与球员打交道，如何踢出攻势足球，如何轮换球员，以及如何运用安排不同的技战术。”

“当然，当他在莫尔德的时候，球队的防守做的更好，尤其是在对阵一支优秀的球队时。他需要把它化解。他在挪威已经成功了两个赛季，我认为他已经拥有足够的经验证明他会在曼联干得很好，直到赛季结束。”

命运将会演示一切，索尔斯克亚作为曼联主教练的第一次考验将在周六晚上对阵他的老东家，届时，他将带领他的新球队前往加迪夫城球场。

红魔目前在联赛积分榜上落后前四争夺战中的最低目标切尔西11分，这位45岁的教练希望曼联能够轻松拿下3分从而开启他在曼联的统治生涯，同时重新点燃俱乐部的赛季之火。

然后曼联将在圣诞节后继续两场英超联赛的征战，分别是将在节礼日上主场迎战伯恩茅斯，以及四天后又将前往圣詹姆斯公园挑战纽卡斯尔。