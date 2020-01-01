前队友：伊布职业生涯讨厌过三四个队友 其中包括卡瓦尼

伊布在洛杉矶银河的队友表示瑞典神塔在职业生涯中曾讨厌过三四个队友，其中包括了巴黎球星卡瓦尼。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇“在他的整个职业生涯中只讨厌过三四个队友”，瑞典人的前洛杉矶银河队队友迈克尔·齐亚尼表示，巴黎圣日耳曼前锋埃丁森·卡瓦尼也在这个名单之上。

这位足坛巨星曾在2012年至2016年期间在王子公园待了四个赛季。

在伊布加盟巴黎圣日耳曼12个月之后，卡瓦尼也从那不勒斯加盟而来，法甲霸主斥巨资打造了一支众星云集的球队。

其他球队

伊布拉希莫维奇曾一度是球队的明星球员，并创下了俱乐部历史最佳射手的新纪录。

不过他的这一记录已经被乌拉圭国脚卡瓦尼打破，这位南美人仍然在巴黎圣日耳曼队内，而大约四年前，他的前竞争对手就离开了巴黎圣日耳曼，加盟了曼联。

这对搭档曾在巴黎圣日耳曼组成了令人敬畏的伙伴关系，不过除了球场搭档和队友，他们之间从来没有更深的关系。

齐亚尼现在也承认这一点，他告诉RMC体育:“如果你和卡瓦尼走得很近，伊布会不喜欢。你要么支持伊布拉，要么直接反对他。”

“他告诉我在巴黎圣日尔曼，在布兰科手下踢球一切都很好。他唯一没有相处好的人就是卡瓦尼。”

“他告诉我，在他的整个职业生涯中，他只讨厌过三四个队友……卡瓦尼就是其中之一。”

卡瓦尼在转会巴黎圣日尔曼后不久承认，他和伊布拉希莫维奇的关系中有一些问题需要解决。

2013年9月，这位被伊布逼到边路位置的中锋曾对记者说：“在某种程度上，我们之间的联系比其他球员要容易得多。我认为我们只是需要更努力一点。”

“我们在一起踢球的时间并不长，我们也没有做好充分的准备。尽管如此，我们已经证明了我们之间的联系，尽管我们需要更充分的准备来获得更好的结果。”

伊布拉希莫维奇富有传奇色彩的个性使他在整个职业生涯中成为一个备受争议的人物，但无论他走到哪里，他的信心和能力都得到了认可。这位38岁的球员在效力美国职业足球大联盟洛杉矶银河两个充满进球的赛季后，目前已经回到了加盟巴黎圣日耳曼之前的AC米兰。