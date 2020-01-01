前门神：纽卡崛起将比曼城困难 期待巨星级球员加盟

这位前纽卡斯尔联门将认为即使易主也纽卡也将比曼城崛起时更困难，同时他还期待有巨星能够降临圣詹姆斯。

前苏格兰球星谢伊•吉文表示，如果以王储穆罕默德•本•萨勒曼为首的一个沙特阿拉伯财团完成对纽卡斯尔俱乐部的3亿英镑的收购，纽卡斯尔可能会受到曼城等俱乐部的“监视”。

根据够力足球此前了解到的情况，圣詹姆斯公园的所有权可能会在近期发生变更，饱受诟病的迈克·阿什利在掌舵13年后，已经准备好抽身离开。

一旦喜鹊的新老板降临，那么他们势必会在接下来的转会市场投入一笔非常可观的转会费，并签下不少新人。

其他球队

曼城和切尔西这样的俱乐部过去也曾从类似的收购中受益，曼苏尔酋长和阿布拉莫维奇分别在阿提哈德球场和斯坦福桥成功缔造了王朝。

兴奋的气氛正在纽卡斯尔球迷中间逐渐升温，已经有传闻称纽卡斯尔将引进皇家马德里前锋贝尔和那不勒斯后卫卡里杜·库利巴利。

前喜鹊门将吉文对事态的发展很感兴趣，他的另一个老东家曼城可能很快就会有另一个奉行“金钱足球”的对手。

“这需要几年的时间。但是只要有正确的建队基石，正确的引援和正确的负责人，那么肯定会有监控组织在背后关注着他们。”吉文告诉《太阳报》。

“与曼城那时相比，在财政公平政策的影响下，球队想要崛起更加困难了，因为欧足联已经加上了监控。”

“但是纽卡斯尔原本就是一支不错的球队。如果再加上四、五、六名真正优秀的球员，他们就能进入前六、七名。然后，如果他们逐步再增加六到七名球员，他们就能达成自己的目标。”

“纽卡斯尔已经有了自己的球场。整个城市都会人声鼎沸，球迷们在门口排着队等着入场。”

“一旦有一两个巨星加入，就会有更多的人想，‘如果他加盟了，我也想去球场看看’。”

“听说一些球员可能会来俱乐部，这很令人兴奋。加雷斯·贝尔和卡里杜·库利巴利也被提到过。”

纽卡斯尔也看到了贝尼特斯肯定的回归，目前在布鲁斯的指导下工作，这家英超球队在新型冠状病毒疫情导致停赛之前排名英超第13名。