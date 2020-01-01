前门神：曼联找到了合适的主帅 索圣带队很成功

索尔斯克亚担任曼联主教练已经一年了，虽然经历了12个月的起起伏伏，但俱乐部确实在朝着正确的方向前进。

当去年3月28号上午9点的新闻发布会结束时，几乎没有人对索尔斯克亚被任命为曼联正式主帅感到惊讶。

这名挪威人在穆里尼奥被解职后被租借来了老特拉福德，而在他率队赢得任职后的头八场比赛并上演巴黎奇迹后，他的老队友费迪南德开始在报纸上发文，声称曼联应该满足索尔斯克亚开出的任何条件。

索尔斯科亚在他的前19场比赛中取得了令人印象深刻的14胜2平，在那之后，他终于得到了这份梦寐以求的工作。不过，这时候索尔斯克亚在老特拉福德的工作才真正开始。在那个赛季的最后10场英超比赛中，他们的表现令人失望，只赢下了其中的3场比赛，这让曼联错失了进入本赛季欧冠的机会，最终只排到了联赛第六的位置。

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蜜月期不可能一直持续下去，但对俱乐部高层来说，关键是找到一个他们认为合适的人来领导球队的重建工作。球队需要大刀阔斧的改造，而索尔斯克亚就是那位操刀的人。

尽管在取得成果的道路上还有许多障碍，但曼联高层如今依旧在不遗余力地支持着索尔斯克亚，无论是在战绩下滑，人们纷纷猜测挪威人将在10月被解雇，还是在红魔连续五场都没能取胜的时候，俱乐部都始终坚持着，他们每个人都意识到重建将会是一个长期项目，这种观点一直没有改变。

索尔斯克亚曾在上赛季不敌埃弗顿后发出了豪言壮语，承诺球队将在下赛季重返联赛前四。不过在本赛季上半赛季过去后，人们似乎已经开始失望，但索尔斯克亚却在一月份引进布鲁诺·费尔南德斯和伊哈洛之后，慢慢开始兑现自己的豪言壮语，现在的红魔终于看起来是一支可以挤进前四的球队了。

除了球场上的表现，索尔斯克亚还改变了球队在训练场上的氛围，有消息称，如今红魔的士气已经比挪威人初来乍到时有了显著的提升，尤其是在12月先后战胜了热刺与曼城之后。

尽管外界一直对索尔斯克亚的战术头脑有所怀疑，但他却成为了英超球队中唯一一位三次战胜瓜迪奥拉的主帅。

其实他应对外界批评的反击哲学远不止于此，他手下的球员在近期接受采访时纷纷表示，自他担任球队主帅以后，已经取得了不小的进步。当然，挪威人确实每天都在进步，他越来越有经验了，他也变得越来越好了。

“在我看来，现在的索尔斯克亚是比一年前更好的教练，因为现在他认识了所有球员，他准确地知道他在比赛前需要做什么，所以我认为对他的工作来说，经验是非常重要的。”

在过去的几周里，事情终于开始变得对曼联有利了。就在联赛因新型冠状病毒疫情而停摆之前，曼联开始找回了胜利的感觉，在0比2输给伯恩利之后，红魔终于迎来了一波11场不败。

在下一个转会窗口到来之前，索尔斯克亚就已经开始制定自己的引援计划，他希望能够签下3-4名新球员。此前他已经为俱乐部带来了5笔成功的签约，挪威人已经表明他正推动着俱乐部在转会市场上找到正确的方向。

虽然仍然有一部分人认为索尔斯克亚并不是长期担任这一职位的合适人选，但也有很多人认为他是。挪威人的前曼联队友、澳大利亚门将马克·博斯尼奇就是其中之一。

在接受够力足球的采访时，博斯尼奇表示：“他接手球队的时间只有12个月多一点，所以他还需要机会。我知道现在每个人都希望球队能快点回到巅峰，这在一定程度上是可以理解的，但是，他才来了12个月，给他点时间，他会把事情做好的。我们已经看到了这种迹象，截至目前一切都很好。”

“我认为他在关键时刻的表现非常出色，等待他们在赛季结束时能取得怎样成绩的过程是非常有趣的。曼联现在已经拥有了正确的主帅，他做得很棒，我一直以来都认为总有一天他会成为一位真正的好主帅。”

“他以前在俱乐部效力过，他知道如何处理压力，他身边有人能随时提供帮助，我相信弗格森爵士在他需要他的时候总会出现。所有一切加在一起，我相信他最终会让曼联回归正轨。”

有了毅力，有了董事会的支持，有了转变的心态，有了重回正轨的转会策略，在索尔斯克亚的牢牢掌控下，曼联看起来正在朝着正确的方向慢慢前进。