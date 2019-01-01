前锋难堪大用 水晶宫有意租借冈崎慎司

水晶宫希望莱斯特城前锋冈崎慎司能在本月租借加盟。

水晶宫已经表达了对莱斯特城前锋冈崎慎司的兴趣，他们希望冈崎慎司能在这个月租借加盟。

冈崎慎司在克劳德·普埃尔的手下非常不受重用，这名32岁的球员本赛季在莱斯特城的出场时间非常有限，他甚至很难进入普埃尔的比赛大名单。

据《独立报》报道，水晶宫希望能再增加一名前锋。他们已经从圣保罗租借了门将卢卡·佩里，一名新的前锋无疑会使罗伊·霍奇森的这个转会窗变得完满。

冈崎慎司本赛季为莱斯特城出场17次，仅首发4次。本赛季他还没有进球，他的最后一个进球是在2017年12月4-1战胜南安普顿的比赛中打进的。

冈崎慎司在2015年从德甲美因茨加盟莱斯特城。这位日本前锋在他的处子赛季帮助莱斯特城历史性地获得了英超联赛冠军，这是他在俱乐部生涯中的第一个也是目前唯一一个奖杯。

距离一月转会窗口关闭还有不到一周的时间，水晶宫渴望签下一名本赛季一直渴望得到认可的新前锋。他们是本赛季英超联赛中进球第五少的球队，只有23个进球。

水晶宫目前有四名前锋，包括克里斯蒂安·本特克和亚历山大·索洛斯。然而，这四人本赛季表现平平，在所有比赛中总共进了三个球。

虽然水晶宫也有射手，但他们并非正印前锋。卢卡·米利沃耶维奇和安德罗斯·汤森德本赛季各进6球，而威尔弗里德·扎哈为水晶宫贡献了4次助攻。