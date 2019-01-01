前锋线豪掷4亿 巴萨罗那依旧只能依靠梅西一人

库蒂尼奥已经被走了，登贝莱再次受伤，而格里兹曼在他的诺坎普职业生涯中开局不利。

上周，巴萨球迷再次被提醒，一旦不可思议的事情发生，以及梅西离开，生活会是什么样子。

在西甲联赛的第一场比赛中，当38岁的前锋阿杜里兹在伤停补时阶段打进一记精彩的射门之前，他们还没有取得任何突破。

尽管在过去的两年里在登贝莱、库蒂尼奥和格里兹曼身上花了很多钱——他们的三笔最昂贵的签约——梅西仍然是不可替代的。

格里兹曼在西班牙媒体眼中已经处于弱势，因为他的首次亮相并不成功，也对平息内马尔复出的传言毫无帮助，而另外两名球员则可以被归为完全失败的一类。

库蒂尼奥以租借的方式加盟去了拜仁慕尼黑，但他在加泰罗尼亚的表现并不理想，预计他将在明年夏天永久转会巴伐利亚。

与此同时，由于登贝莱的受伤和反复无常，人们对他的怀疑仍然存在。

鉴于库蒂尼奥和登贝莱实际上都是用2017年把内马尔卖给巴黎圣日耳曼所得的2.22亿欧元(合2亿英镑/ 2.45亿美元)才签约的，公平地说，这两人都没有体现出所投入的资金应显示的物有所值。

毫无疑问，这位世界杯冠军法国人的球技是毋庸置疑的，但自从几年前从多特蒙德来到这里后，作为巴黎球员内马尔的替补，登贝莱已经多次考验了俱乐部和球迷们的耐心。

三笔转会所涉及的费用是天文数字。库蒂尼奥以1.4亿欧元(1.27亿英镑/ 1.55亿美元)的身价成为有史以来身价第二高的球员。登贝莱最初以1.05亿欧元(合9500万英镑/ 1.16亿美元)的价格加入时，曾短暂地占据了同样的。与此同时，格里兹曼今年夏天以1.2亿欧元(合1.09亿英镑/ 1.33亿美元)的价格从马德里竞技转会而来。

加上今年夏天马尔科姆转会去了泽尼特之前支付给波尔多的4100万欧元(合3700万英镑/ 4500万美元)的转会费，这4名球员的转会费超过4亿欧元(合360万英镑/ 4.4亿美元)，这些买来的球员的明确目的是让进攻多样化，摆脱混乱局面时对梅西的依赖。

但这并不是说这四个人都是坏球员。此外，即使格里兹曼顶多只是个梅西替代品，现在就把他抹杀掉也为时过早。

但这也说明了梅西与其他认为自己是进攻者的普通人之间的差距。

巴萨无法通过花费1亿欧元、2亿欧元甚至4亿欧元来离开对梅西的依赖。总有一天清算会到来，但现在他们可以安慰自己：一，他仍然是世界上最好的球员，二，他是他们的球员。

梅西在8月5日肌肉受伤，这意味着他将会错过本赛季的开始。当然，巴萨在没有他的情况下被毕尔巴鄂干倒下了。

尽管如此，他还没有证明他的健康足以在周日晚上面对皇家贝蒂斯。上一次俱乐部在他们的头两场比赛中都没有赢球是在2008-09赛季，当时瓜迪奥拉正在适应新环境。

这支球队一旦有了梅西，巴萨应该有足够的实力赢得比赛，不管他的周围发生了什么。没有他，这就成了充满了可能性的一场开放的比赛。

考虑到登贝莱将缺席到9月份，而苏亚雷斯也受伤了，梅西尽早回来是件好事。这是一支迫切需要提升的巴萨球队。

尽管上赛季赢得了联赛冠军，但在赛季结束时，人们对教练巴尔韦德和其他董事会成员还是怀有明显的敌意。

在欧冠半决赛第二回合在安菲尔德的失利之前，他们一度看起来很有希望拿下三冠王。然后他们又错过了国王杯，在决赛中输给了瓦伦西亚。

巴尔韦德一度被认为即将失去他的工作，但他还是活了下来，这让巴萨的球迷们非常恼火。

从那以后，他们不仅增加了格里兹曼，还增加了德容、内托和小费尔波。德容将会在中场提供一些急需的动力，格里兹曼应该会在中场打入几个进球。

但最终，他们的命运掌握在梅西手中，就像他在俱乐部度过的过去15个赛季一样，为巴萨贡献了约30%的进球。

他们离多元化、摆脱对梅西的依赖、继续前进的目标并没有更近一步。再一次，继续追逐奖杯的责任都落在梅西身上。