前锋的末日？萨拉赫领跑英超射手榜 但其他前锋的进球少得惊人

英超前锋的进球已经不像以前那样了。在过去的三个赛季中，金靴奖得主的进球数都只有22或23球，而在之前的七个赛季中，至少有一名得主的进球数超过25个，还有三人打进超过30球。

但在整个2021-22赛季，这种模式变得尤为突出，利物浦球员占据了射手榜前三名——萨拉赫、马内和若塔，而除了他们之外，没有任何球员打进超过10球。按照这个速度，这意味着本赛季其他球队的球员的进球数不会超过15个，这在现代足球中是前所未有的情况。

令人惊讶的是，这并没有转化为整体进球的减少。事实上，到目前为止，本赛季英超每场比赛的平均进球数为2.77个，比近10年的平均数2.70个略高。

因此，造成这种局面的原因很可能是战术性的；关于前锋在现代比赛中的作用的更广泛的文化转变的一部分，以及英超联赛顶级球队比赛模式的变化。

也许人们对边锋贡献进球的期望越来越高，就像克洛普的球队在菲尔米诺作为中锋首发的时代所做的那样，或者这反映了英超联赛战术的进步。

自2016年以来，大量精明的战术家涌入英超，他们喜欢高度组织化的进攻模式而不是个人主义（即孔蒂、克洛普和瓜迪奥拉），将英超联赛重塑为一种战术的游戏。因此，一旦角色变得不那么固化，并且随着结构和阵型的优先化，球员的技能变得更加全面，进球就会分布得更均衡。

但这可能是对进球数据解读得有点太深了。毕竟，在六巨头球队之外，英超前锋在过去几年里并没有明显的进球减少，而去年夏天，切尔西和曼联都在前锋上花了大价钱，曼城也尝试这样做。

实际上，本赛季英超进球少是由一系列原因造成的。但在我们开始讨论这些之前，先说说疫情造成的疲惫带来的影响。伤病恰好打击了英超一些最好的射手，瓦尔迪（缺席12场比赛）、勒温（缺席17场比赛）和班福德（缺席20场比赛）都受到伤病的影响。

本赛季，曼城有望打进90个联赛进球，但队内只有斯特林的进球数是两位数，而曼城最近的表现突出了瓜迪奥拉为什么在去年夏天想要签下哈里-凯恩。由于曼城缺少一个射手的跑位，他们在禁区内有一种放缓的感觉；在过去三个月里，他们有五场比赛只打进一球。

如果瓜迪奥拉在夏天得到凯恩或哈兰德，我们可以期待曼城再次为射手榜贡献一个名额，就像他们在阿圭罗巅峰时期所做的那样。没有前锋的战术体系并不是瓜迪奥拉设计出来的。

在切尔西，卢卡库难以适应是有据可查的。他的表现一直很差，而且他似乎不适合图赫尔的战术体系，比利时人在国米与劳塔罗-马丁内斯一起在双前锋战术中表现最好。

切尔西想要快速过渡的战术不一定适合卢卡库，他们越来越多地把他当作站桩中锋，希望他向9号球员那样背身拿球。卢卡库（错过了9场比赛）和切尔西的主力边后卫的受伤也没有帮助到球队，这些便能后卫的传中可以帮助卢卡库更频繁地得分。

没有卢卡库，切尔西就没有一个可靠的进球者。哈弗茨更喜欢后插上，而维尔纳的射门能力非常差，因此芒特以7个进球成为俱乐部的最佳射手。

曼联的创造力问题让他们的场均进球只有1.63个，这是球队五年来最差的场均进球数据。这个问题的很大一部分是在夏天签下了错误的前锋；克里斯蒂亚诺-罗纳尔多显然不适合索尔斯克亚和朗尼克。

C罗在无球状态下的表现不够好，当他的球队拥有控球权和不拥有控球权时，他都无法在现代英超联赛的高强度环境下工作，他的年龄和比赛风格使他无法接近进球榜的前列。

更重要的是，曼联建立攻势的速度太慢，无法充分利用他们速度飞快的前锋线，并继续看起来不平衡，让对手回撤很深，这使得球队往往无功而返。然而，最近他们打出了很高的预期进球数字，但却未能将这些机会转化为实际的进球。

阿森纳在一月份失去了他们的主力前锋奥巴梅扬，尽管他本赛季也一样表现糟糕。同样，他们的问题仅仅是缺乏一个好的前锋，而不是故意的战术决定来分担进球。

最后，凯恩去年夏天的转会大戏严重影响了他本赛季前半段的发挥，但这位热刺10号现在已经回到了他的最佳状态，并有可能在5月之前迅速在射手榜排名中爬升。

去年夏天，英超顶级球队一致试图引进前锋，但这并不奏效。卢卡库和C罗表现不佳，而凯恩仍留在热刺，并因曼城的追求而分心。

这是一个奇怪的现象，在欧洲前锋以场均进球数据来比较的这个时代，可以说是最强联赛的英超却少有拿得出手的前锋。

今年夏天，各支英超豪门将再次尝试纠正这一点。本赛季金靴奖争夺战的特殊性并没有更广泛的战术原因。明年，曼城、切尔西、阿森纳和曼联都会去寻找精英前锋来完善他们的球队锋线，在那之后，射手榜数据糟糕糟糕的情况可能会恢复。