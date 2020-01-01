前锋往后稍稍 瓜迪奥拉：埃德森是曼城最佳点球手

曼城最近一直在难以将点球转化为进球，他们的主教练透露他们的门将可能是最好的选择。

瓜迪奥拉承认，曼城屡次罚点球失败将迫使他重新考虑如何挑选点球手，他称门将埃德森是俱乐部的最佳选择。

加布里埃尔·热苏斯在周二曼城1-0战胜谢菲尔德联的比赛中，在上半场的点球被迪恩·亨德森扑出。

这是巴西人在英超中五次主罚点球中罚丢的第三个，但他并不是曼城队中唯一罚丢点球的球员，拉希姆·斯特林和塞尔吉奥·阿圭罗也曾在比赛中犯错误。

当被问及这是否值得关注时，瓜迪奥拉回答说：“当然。我得好好想想。我总是对球员们有信心，但是我不得不考虑他们是如何决定谁来做这个决定的。”

“不仅仅是加布里埃尔，因为塞尔吉奥错失了两次点球，拉希姆在对阵狼队的比赛中错失一次半的机会（两次主罚，两次被扑出，斯特林在第二次主罚后将球补进)。”

“我们不安全。在那个层面上，它是如此重要，在大多数情况下，它会带来不同。我必须和队员们一起决定谁来罚点球。”

当被问及是否有意中人选时，瓜迪奥拉说他有，但不愿透露姓名，只是补充道：“埃德森是最好的。相信我，在点球大战中，埃迪是最好的点球手。”

“他脑子里没有血，他很冷静，所以他可以做到。”

这名巴西门将之前曾在2018年4月热苏斯罚失点球时的吹嘘过自己的潜力。

“我听到他们（球迷）喊着我的名字，让我去罚点球，但加布里埃尔去了。”埃德森当时说：“不幸的是他罚丢了，幸运的是贝尔纳多（席尔瓦）进了球，但是如果教练让我去的话，我肯定会进的。”

“我不确定我是否能够踢定位球，但我擅长点球，无论是在射门时使用力量还是技术。”

“曼城有固定的点球手，我们有很好的选择，但是如果佩普让我罚点球，我就会去。希望它会发生。我想进球。”