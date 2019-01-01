前锋后卫都要买 热刺豪购南美两将

热刺有意在夏天收购乌拉圭前锋马克西·戈麦斯以及巴西后卫路易斯·费利佩。

托特纳姆热刺正在追逐价值2200万英镑的塞尔塔前锋马克西·戈麦斯。

热刺将在夏天与老射手费尔南多·略伦特分道扬镳，他们希望在锋线上有更多的选择。

乌拉圭国脚戈麦斯上赛季打入17球，这是他在西甲的第一个赛季。而本赛季到目前为止他已经在各项赛事中打进了11球。

西汉姆在一月的转会窗口中试图引进这位22岁的球员，主教练曼努埃尔·佩莱格里尼是他的超级粉丝。但是塞尔塔拒绝出售，因为他们正处于保级的困境中。戈麦斯的收购条款目前为4200万英镑，但如果他们降级，实际上是2200万英镑。

塞尔塔目前排名倒数第四，在还剩下六场比赛的情况下仅比降级区的巴拉多利德高出一分。这也引起了热刺的关注。

略伦特今年34岁，本赛季一直是边缘球员，在所有比赛中只首发了8次。虽然孙兴慜在哈里·凯恩缺阵期间扛起了热刺的进攻大旗，但是主教练毛里西奥·波切蒂诺希望下赛季他的锋线更有深度。

热刺主帅对拉齐奥后卫路易斯·费利佩也很感兴趣，因为他希望后防线能有所提高。这名22岁的球员可能会成为阿尔德韦雷尔德的替代者。

一月份，热刺在阿尔德韦雷尔德的合同中启用了一项条款，允许这位比利时国脚在今夏转会窗口以2600万英镑的价格离开。热刺别无选择，只能出售，因为阿尔德韦雷尔德的合同只剩下一年。

费利佩是巴西人，但拥有意大利护照。据信，拉齐奥对他的估价在1800万至2000万英镑左右。波切蒂诺将在下个赛季给21岁的年轻球员胡安·福伊特更多的上场时间，目前为止他已经在联赛中首发了8次，而达文森·桑切斯在一线队的位置已经很稳固了。

费利佩可以提供足够的深度，让热刺保持防守的稳定性，而正是这种稳定性让他们在进入欧冠半决赛的同时保持了英超前四的位置。