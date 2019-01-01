前里昂教练：忘掉利物浦 费基尔需要新的挑战

这名25岁的球员上赛季差点以5300万英镑的价格转会去到安菲尔德，但在最后一刻却以失败告终，让继续留在里昂的他感到很沮丧。

前主教练布鲁诺·热内西奥表示，法基尔需要离开里昂，去寻找新的挑战。

长期以来，费基尔一直被传闻要离开法甲俱乐部，去年他距离完成转会安菲尔德只差了几个小时。

然而，这名前锋价值5300万英镑(6700万美元)的交易在最后一刻告吹，这意味着他最后依然在里昂度过2018-19赛季。

在2018-19赛季的29场比赛中，费基尔仅打入9粒联赛进球，这是他上个赛季进球总数的一半；而利物浦则一路狂飙，拿下97分的英超赛季，并第六次获得欧洲冠军。

前里昂主帅热内西奥在上个赛季末因为工作压力增加而离开了俱乐部，他相信这名球员也应该离开。

“我认为他对赛季初转会利物浦的不成功感到非常沮丧。”热内西奥告诉法国RMC电台。

“他参加了世界杯，他有些伤。他当然觉得自己还不够强大，无法像上个赛季那样担当领袖的角色，在球场上传递技术信息。”

“纳比尔在里昂的转会运作即将告一段落。他在这里已尝遍了人生的甜酸苦辣。”

他说：“我认为他需要一个新的挑战，挑战自己的极限，自我批评。因为我们知道，在职业生涯中，我们总是需要个人的挑战，需要问自己一些问题。”

但是转会到利物浦可能已经不可能了。

红军传奇人物梅勒声称克洛普不应该签下这名法国国脚，因为利物浦需要加强球队其他方面的实力。

安菲尔德俱乐部在周四宣布从佩克兹沃勒签下17岁的中后卫塞普·范·登·伯格加强他们在防守方面的选择。

有报道称，德扬·洛夫伦在上赛季只踢了13场英超联赛后，渴望离开默西塞德郡。

然而，在诺坎普的表现平平之后，红军已经与从巴塞罗那带回菲利普·库蒂尼奥联系在一起。