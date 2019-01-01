前途迷茫 枪手名宿：阿森纳应该和安切洛蒂面谈

在北伦敦，寻找新的主教练的工作仍在继续，佩里·格罗夫斯说，一位意大利教练应该具备这个职位的条件。

佩里·格罗夫斯认为，安切洛蒂“应该接手阿森纳”，而不是其他球队，枪手正在寻找新主帅，这表明“没人知道”酋长球场发生了什么。

11月29日，埃梅里被解除了他在北伦敦的教练职务，球队目前还没有找到继任者，尽管与几位备受瞩目的候选人有联系，而永贝里仍是临时主帅。

各种各样的名字都和一个空缺职位联系在一起，像布罗杰斯，阿莱格里，维埃拉，桑托和阿尔特塔都是潜在的目标。

前切尔西和皇家马德里主帅安切洛蒂在离开意甲豪门那不勒斯后也被列入了名单。

阿森纳传奇格罗夫斯认为这位意大利人理应已经出现在酋长球场上了，他的履历表明他是那种可以直接决定的而不是被讨论的候选人。

格罗夫斯说："安切洛蒂应该去采访阿森纳。”

“安切洛蒂应该对他们说:‘你们打算为我做什么?你会支持我吗?’”

“整个俱乐部的文化需要改变，现在那里太安逸了，需要有人进去把他们摇醒。

“在球队中，我宁愿选择有个性而不是能力。如果你有这些个性，你可以适当地训练他们，让他们自律，让他们做好准备，而不是去追求天赋，然后想，‘我不知道他们今天是否喜欢’。”

安切洛蒂目前仍在转会市场上，尽管他与埃弗顿有很大的联系，格罗夫斯相信那些对阿森纳有决定权的人并不知道他们想把俱乐部带往哪个方向。

他补充道：“没人知道发生了什么……但没关系，我们很安全，因为我们有12名主教练的候选名单！”

“你说的是大卫·邓恩(阿森纳前副主席)——我想俱乐部里没有人了解足球。”

“当你看到热刺解雇波切蒂诺的时候;相信我，他们会在解雇之前安排好穆里尼奥的了，这就是他们的工作方式。”

“任何大型组织，如果事情进展不顺利，你应该有两三个人候选人可以直接选。”

“当安切洛蒂被那不勒斯解雇时，阿森纳应该打电话给他，告诉他过来接管俱乐部。”

“但后来你听说有一个负责转会的部门，你要接受三个人的面试，然后你要去找老板的儿子……如果你是一名顶级教练，你就不会去做三个面试了！”