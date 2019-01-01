前途未卜 姆希塔良不知道是否还会回阿森纳

这名中场球员暂时转会到了意大利，他不确定自己的长远未来在哪里。

亨利克·姆希塔良不确定他是否会在租借到意甲球队罗马后重返阿森纳。

这位亚美尼亚国脚在加盟阿森纳一个赛季半后，于周一以租借的方式加盟罗马。

在周四的欧洲杯预选赛中，亚美尼亚1-3负于意大利，当被问及他在阿森纳的未来时，姆希塔良说他的注意力集中在罗马身上。

“让我们先看看我在罗马能做些什么，在赛季结束时，我想我们可以谈谈我是否有可能留下或去其他地方，我不知道，”这名中场通过VBET新闻告诉记者：“现在，我不能说未来，最好是专注于下一场比赛。”

当被问及他更愿意在罗马的哪个位置踢球时，姆希塔良说他愿意为他的球队提供任何帮助。

“我已经准备好在任何位置上踢球，我也准备好帮助球队，因为俱乐部很棒。”他说：“这支球队是一支非常好的球队，我将尽我所能帮助球队取得成功。”

在姆希塔良被租借到意大利之前，前阿森纳后卫奈杰尔·温特伯恩催促阿森纳赶紧送走这位亚美尼亚人。

“阿森纳应该考虑在这个转会窗口把姆希塔良卖给欧洲球队。”温特伯恩告诉Sportingbet：“当每个人都回到阿森纳时，姆希塔良将难以获得上场时间。”

“姆希塔良看起来是个沮丧的人，在球场上似乎没有任何事情适合他——他的传球错位，他的射门脱靶，他无法击败对手。他在本赛季首战对阵纽卡斯尔的表现不够好，尤其是当你在最高水平比赛的时候。毫无疑问，姆希塔良是一个有天赋的球员，但是当每个人都能上场的时候，他将会难以保持一个固定的位置。”