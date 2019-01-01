前途无量 克洛普：埃利奥特是个特别的球员

这位少年在他的红军处子秀上的表现得到了他的教练的赞扬。

利物浦主帅尤尔根·克洛普在谈到哈维·埃利奥特时热情洋溢。埃利奥特是在联赛杯利物浦2-0战胜米尔顿凯恩斯的比赛中首发出场的最年轻的球员。

16岁174天的埃利奥特在周三的处子秀上给人留下了深刻的印象，尽管他错过了一个黄金机会，他把米尔纳的传球打在了横梁上。

埃利奥特接下来再次击中门框，这一次他从禁区边缘用一记弧线球击中了横梁。

在所有为红军出过场的球员中，只有当时16岁零6天的杰罗姆·辛克莱尔比他更年轻，这位球员在2012年9月对阵西布罗姆维奇的比赛中替补出场。

克洛普毫无疑问地相信埃利奥特证明了他在安菲尔德有着光明的未来。

“16岁的埃利奥特是那种对我们有好处的球员。他是一个聪明的男孩，他很好地接受了这种情况，他想要学习。”克洛普在新闻发布会上说：“他将永远是一个特殊的球员，但你可以看到他的防守和移动，这并不容易，所以这真的很好。他的左脚还不错。他有点不走运，否则他会进球的。”

埃利奥特在5月富勒姆对阵狼队的比赛中成为英超最年轻的球员，他和门将凯莱赫、前锋布鲁斯特一起成为利物浦首发阵容中的三位首秀球员之一。

“他们都很好，他们都很熟练，但这就是为什么给他们这样的比赛很重要。”克洛普补充说：“我们会继续这样做，我们会看到的。一些非常好的表现，非常好的时刻，当然。米尔顿凯恩斯也踢得不错，所以真的很棘手。”

利物浦将在联赛杯下一轮中对阵阿森纳。