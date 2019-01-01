前覆后戒 埃梅里为扎卡开脱：有更多积极的东西

这位中场球员在对热刺的比赛中作出了一次糟糕的铲球，但是主教练从他的表现中看到了很多积极的东西。

乌奈·埃梅里坚持认为格拉尼特·扎卡在对托特纳姆热刺的比赛中表现很好，尽管他在周日德比的上半场送出了一个“非常令人失望”的点球。

这名瑞士中场在禁区内向孙兴慜放铲，但远远没有够得着球，这使得哈里·凯恩得以在克里斯蒂安·埃里克森首开纪录后，将领先优势扩大至两球。

尽管阿森纳凭借拉卡泽特和奥巴梅扬的进球以令人印象深刻的方式为枪手带走一分，但扎卡还是受到了严厉的批评。

不过，埃梅里说，这名26岁球员的表现有积极的一面，而不是消极的一面。

“90分钟后，我为他的工作感到骄傲。”这位西班牙主教练说：“我们可能会犯一些错误，我想利用这些错误来进步和提高。对我来说，集体、个人和扎卡都有更多积极的东西。送出点球确实是一个非常令人失望的行为。他工作得很好。他踢得很好。如果我们赢了这场比赛，也许我们会少说一些错误。”

埃梅里认为枪手在下半场的表现值得更多收获，并为主场球迷营造的气氛感到自豪。

“结果…我们应该得到更多。我们控制得比上半场好，调动了他们的跑动。从战术上讲，第一个进球源自（对方）失误，但那是因为我们更加用心踢球了。”

“我们有两名球员试图和哈里·凯恩一起抢球，我们需要一个人来掩护。下半场，我们做得很好。和我们的球迷一起，我们创造了一个非常好的氛围。这场比赛对足球来说很精彩，但对我们来说，这还不够。真的，我为我们的工作、我们的球员和我们的球迷感到骄傲。”

阿森纳在英超积分榜上领先热刺2分，他们在本赛季的前四场比赛中取得了两胜一平一负的战绩。