前西班牙人中卫：确实曾接近签约巴萨 不后悔离开欧洲

在2014年世界杯上的严重受伤改变了一位墨西哥国脚的职业生涯，最终没能让他加盟巴萨。

墨西哥后卫埃克托·莫雷诺透露，2014年他曾差点加盟巴塞罗那，但在巴西世界杯上遭遇的灾难性伤病，让这一转会最终没能成行。

莫雷诺当时是西甲劲旅西班牙人的一员，也是2014年巴西世界杯墨西哥队的关键人物。

这名后卫曾与多家俱乐部联系在一起，此前媒体曾报道称热刺和曼联也在求购他的行列之中。

其他球队

但在众多追求者中，巴萨是最突出的一家俱乐部。莫雷诺在与荷兰队的比赛中腿部受伤，最终墨西哥也以1-2的比分输掉了比赛。而在这一切发生之前，他曾接近完成转会至诺坎普球场。

莫雷诺在接受采访时表示：“如果没有伤病，事情肯定会有所不同，因为我们不仅仅是在和巴塞罗那谈判，我还有可能在世界杯之前就完成签约。”

他补充道：“即使当我受伤的时候，我也有机会签约另一支豪门。不过在我回归之后，我不认为自己准备好离开西班牙人了，这很困难。”

莫雷诺是在铲倒罗本时受伤的，后者在被马奎兹侵犯后为荷兰队赢得了致胜点球。

莫雷诺的受伤让墨西哥最终从世界杯中出局，也为莫雷诺的俱乐部生涯带来了一段充满挑战的时期。

“我感觉各个方面都很好，战术布局和队友们的帮助让我脱颖而出。我不知道之后发生了什么，这很艰难，我不得不停下我的脚步。”

莫雷诺最终在2015年转会到埃因霍温，在那之后的几年里，他又先后转会至罗马和皇家社会，并于2019年加盟了卡塔尔豪门阿尔加拉法队。

莫雷诺曾因离开欧洲赛场而招致诸多批评，不过这位后卫本人对自己的决定并不后悔。

莫雷诺表示：“以我的实力，我想我可以继续留在欧洲，在任何联赛都能踢上比赛。不过转会来到卡塔尔有一千个原因，显然经济因素也影响到了我，我要考虑到我自己和我家庭的未来。”