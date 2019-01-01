前西汉姆球员：皇马也想要赖斯 他们还找了他家人

有消息称皇马正在“敲德克兰·赖斯的门”，并且已经在用甜言蜜语游说这位西汉姆球员的家人。

前西汉姆球员斯科特·明托表示，西甲豪门皇家马德里正在全力罗致英格兰国脚德克兰·赖斯。

在经历了一个美妙的赛季后，赖斯与曼联和曼城联系在一起。

明托在西班牙人脉很广，在去年夏天失去西甲转播权之前，他就负责天空体育的西甲报道。他认为皇马已经在采取行动，试图用6000万英镑收购这位西汉姆球员。

在周六曼联2-1击败西汉姆之后，明托在接受Astro Stadium采访时透露：“我听说甚至皇马也在敲他的门，和他的家人交谈。我不会告诉你是谁，但这是一个可靠的消息来源。”

赖斯去年12月才在伦敦体育场签署了一份新合同。这让他将在俱乐部待到2024年，但他们接受每个球员都有自己的价格。

赖斯上个月说:“从小到大，当你成为一名职业足球运动员时，你想要踢出最高水平。喜欢别人说你的好话是很正常的，但我真的很高兴在西汉姆的主教练手下踢球。我和球迷也有着特殊的联系。我爱这里的每一分钟。”

他的主教练曼努埃尔·佩莱格里尼暗示，这名球员已经引起了人们的兴趣。

“在这种情况下，就像往常一样，这只是一个价格问题，”他说：“有些大球队决定支付一大笔钱。当然，如果这对俱乐部和球员都是一笔不错的交易，并且能够改善他的职业生涯，那么我们就没问题。但我还不知道。”

佩莱格里尼补充说：“他知道他必须提高，这就是为什么他总是在倾听和学习，所以，作为一名球员，他踢的比赛越多，他的进步就越好。”