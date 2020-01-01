前蓝军青训小将：不嫉妒芒特与亚伯拉罕 离开切尔西是正确决定
穆赫塔尔·阿里坚持表示自己并不后悔离开切尔西，尽管他的一些前蓝军青年队队友现在已经升入了弗兰克·兰帕德手下的一线队。
阿里在小时候曾拒绝过曼城的邀请，并在蓝军青训营呆了足足9年，是2016年赢得青年欧冠和青年足总杯的关键球员之一，当时他与现在在切尔西一线队发光发热的梅森·芒特和塔米·亚伯拉罕一起为青年队并肩作战。
尽管他已经进入了切尔西U23，但这位防守型中场还是决定在2017年夏天转会离开北伦敦，加盟了荷甲球队维特斯，在此之前他曾以租借的形式在这家球队效力过6个月时间。
即便如此，阿里还是没能在荷兰得到足够多的比赛时间，于是他决定在去年8月再次改换门庭，加入了沙特球队利雅得胜利。
与此同时，梅森和芒特在被租借到其他球队后最终选择回到了切尔西，现在他们已经成为了切尔西的明星。
不过，阿里说，他一点也不嫉妒以前的队友们。
“看到他们出现在切尔西的首发阵容中，对我们青年队的每个人来说都是一种喜悦，”他告诉够力足球。“我从来没有想过这种事出现在我身上，我为他们感到高兴。”
“我仍然和他们中的很多人都保持着联系，他们理应进入一线队。”
“塔米一直是一位视进球为生命的人，你可以从他年轻的时候就看出这一点，无论他在哪里踢球，都是如此。”
“在效力青年队期间，他的身高一直都很高，所以他的身体条件比其他队友和对手都要好，他是个很棒的球员。”
“至于梅森，他比我们小一岁，但他在青年队和我们一起踢了很多比赛，你一眼就能看出他的能力。”
“你可以在任何位置把球传给他，他会停得很棒。他可以在压力下比赛，他是一个很好的中场组织球员，非常非常聪明。”
“他也有很棒的射术，所以你总是希望他能够出现在能够进球的位置上。当他参加青年欧冠和青年联赛时，他表现得非常棒。”
不过，给阿里留下最深刻印象的队友并非亚伯拉罕与芒特，而是在去年夏天加盟布里斯托尔城的杰伊·达席尔瓦，他的这位前队友也和自己一样离开切尔西了。
“杰伊可能是青年队中表现最稳定的球员，你能想到的其他顶级球员可能在这周表现不错，但下一周就没那么好了，但达席尔瓦每场比赛都踢得很棒。”
“我只记得我看着他，想着他长大后会成为世界级的左后卫，他真得很棒。”
至于阿里，他对自己的职业生涯现在的进展感到高兴。
在新型冠状病毒疫情中断全球足球比赛之后，他一直都是利雅得胜利的主力球员，后者在沙特职业联赛中排名第二。
除了联赛以外，阿里还帮助沙特阿拉伯U23获得了2020年东京奥运会的参赛资格，不过由于新冠病毒的爆发，东京奥运会被推迟了一年。
因此，虽然自己在荷甲的职业生涯没有按照自己的计划进行，但他现在依旧认为离开英国是一个正确的决定。
“如果我留在切尔西和U23球员在一起，我想我不会进步的这么快。我不认为我已经为切尔西一线队做好了准备，所以我不得不走另一条路。”
“在我们赢得青年欧冠的那年，沙特联系了我。我出生在那里，所以为他们踢球是一个很自然的决定，这是我和父母、经纪人共同做出的决定。”
“在维特斯，我并没有得到出场机会，所以我选择了离开，这也是为我的国家队生涯考虑，最好的选择是搬到沙特阿拉伯。”
利雅得胜利联系了维特斯，他们谈判了一段时间。我也不知道为什么，直到截止日那天，我才得以转会离开。
“那天我在维特斯待了好几个小时，距离最后的转会截止时间只剩下四分钟时，这一切才达成，我为此感到高兴。”
“很多人可能认为我转会到沙特阿拉伯是为了钱，但这绝对不是我加盟的原因。”
“利雅得胜利在去年的联赛中排名第一，这是一家大俱乐部。作为一个从切尔西走出来的年轻球员，我总是为奖杯而战。我有必胜的决心，而利雅得胜利也有同样的心态。”
“这是一个很好的联赛，在这里踢球并不容易，这里有很多来自欧洲的球员。我们有很好的团队，在这里踢球对我的国家队生涯很有帮助。所有为沙特效力的球员都在这里，所以我在这里是有意义的。”
“我和U23岁国家队的队友们相处得很棒，能去东京参加奥运会真得太棒了。这是一个遗憾，因为它因为疫情而被推迟了，但它将是惊人的，我们将在那里与众多顶级球员交手。”
“所以，我觉得在这么短的时间里，我在沙特阿拉伯已经取得了很多成就。我绝对不想就此停下脚步。”