前蓝军青训小将：不嫉妒芒特与亚伯拉罕 离开切尔西是正确决定

这位前蓝军青训球星在接受够力足球采访时讲述了自己是如何走出独特的职业生涯之路的。

穆赫塔尔·阿里坚持表示自己并不后悔离开切尔西，尽管他的一些前蓝军青年队队友现在已经升入了弗兰克·兰帕德手下的一线队。

阿里在小时候曾拒绝过曼城的邀请，并在蓝军青训营呆了足足9年，是2016年赢得青年欧冠和青年足总杯的关键球员之一，当时他与现在在切尔西一线队发光发热的梅森·芒特和塔米·亚伯拉罕一起为青年队并肩作战。

尽管他已经进入了切尔西U23，但这位防守型中场还是决定在2017年夏天转会离开北伦敦，加盟了荷甲球队维特斯，在此之前他曾以租借的形式在这家球队效力过6个月时间。

其他球队

即便如此，阿里还是没能在荷兰得到足够多的比赛时间，于是他决定在去年8月再次改换门庭，加入了沙特球队利雅得胜利。

与此同时，梅森和芒特在被租借到其他球队后最终选择回到了切尔西，现在他们已经成为了切尔西的明星。

不过，阿里说，他一点也不嫉妒以前的队友们。

“看到他们出现在切尔西的首发阵容中，对我们青年队的每个人来说都是一种喜悦，”他告诉够力足球。“我从来没有想过这种事出现在我身上，我为他们感到高兴。”

“我仍然和他们中的很多人都保持着联系，他们理应进入一线队。”

“塔米一直是一位视进球为生命的人，你可以从他年轻的时候就看出这一点，无论他在哪里踢球，都是如此。”

“在效力青年队期间，他的身高一直都很高，所以他的身体条件比其他队友和对手都要好，他是个很棒的球员。”

“至于梅森，他比我们小一岁，但他在青年队和我们一起踢了很多比赛，你一眼就能看出他的能力。”

“你可以在任何位置把球传给他，他会停得很棒。他可以在压力下比赛，他是一个很好的中场组织球员，非常非常聪明。”

“他也有很棒的射术，所以你总是希望他能够出现在能够进球的位置上。当他参加青年欧冠和青年联赛时，他表现得非常棒。”

不过，给阿里留下最深刻印象的队友并非亚伯拉罕与芒特，而是在去年夏天加盟布里斯托尔城的杰伊·达席尔瓦，他的这位前队友也和自己一样离开切尔西了。

“杰伊可能是青年队中表现最稳定的球员，你能想到的其他顶级球员可能在这周表现不错，但下一周就没那么好了，但达席尔瓦每场比赛都踢得很棒。”

“我只记得我看着他，想着他长大后会成为世界级的左后卫，他真得很棒。”

至于阿里，他对自己的职业生涯现在的进展感到高兴。

在新型冠状病毒疫情中断全球足球比赛之后，他一直都是利雅得胜利的主力球员，后者在沙特职业联赛中排名第二。

除了联赛以外，阿里还帮助沙特阿拉伯U23获得了2020年东京奥运会的参赛资格，不过由于新冠病毒的爆发，东京奥运会被推迟了一年。

因此，虽然自己在荷甲的职业生涯没有按照自己的计划进行，但他现在依旧认为离开英国是一个正确的决定。

“如果我留在切尔西和U23球员在一起，我想我不会进步的这么快。我不认为我已经为切尔西一线队做好了准备，所以我不得不走另一条路。”

“在我们赢得青年欧冠的那年，沙特联系了我。我出生在那里，所以为他们踢球是一个很自然的决定，这是我和父母、经纪人共同做出的决定。”

“在维特斯，我并没有得到出场机会，所以我选择了离开，这也是为我的国家队生涯考虑，最好的选择是搬到沙特阿拉伯。”

利雅得胜利联系了维特斯，他们谈判了一段时间。我也不知道为什么，直到截止日那天，我才得以转会离开。

“那天我在维特斯待了好几个小时，距离最后的转会截止时间只剩下四分钟时，这一切才达成，我为此感到高兴。”

“很多人可能认为我转会到沙特阿拉伯是为了钱，但这绝对不是我加盟的原因。”

“利雅得胜利在去年的联赛中排名第一，这是一家大俱乐部。作为一个从切尔西走出来的年轻球员，我总是为奖杯而战。我有必胜的决心，而利雅得胜利也有同样的心态。”

“这是一个很好的联赛，在这里踢球并不容易，这里有很多来自欧洲的球员。我们有很好的团队，在这里踢球对我的国家队生涯很有帮助。所有为沙特效力的球员都在这里，所以我在这里是有意义的。”

“我和U23岁国家队的队友们相处得很棒，能去东京参加奥运会真得太棒了。这是一个遗憾，因为它因为疫情而被推迟了，但它将是惊人的，我们将在那里与众多顶级球员交手。”

“所以，我觉得在这么短的时间里，我在沙特阿拉伯已经取得了很多成就。我绝对不想就此停下脚步。”