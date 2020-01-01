前蓝军门将：切尔西想出租凯帕都难 更别说卖了

这位前蓝军门将承认，在许多俱乐部勒紧裤腰带的情况下，在1月份找到西班牙人的下家将会很棘手。

罗伯特·格林承认，对于切尔西来说，凯帕·阿里扎巴拉加是一个“难卖”的球员。这位价值7100万英镑的门将失误不断，这意味着蓝军在一月可能很难找到买家。

当转会窗口重新打开时，弗兰克·兰帕德很有可能为西班牙国脚寻找求购者。

凯帕在斯坦福桥的地位下滑了，门迪在夏天被选中接替他的位置。

其他球队

一位26岁的门将正在为信心而挣扎，他可以在2021年寻找正常的比赛时间，但吸引其他球队的兴趣可能会变得棘手。

前蓝军门将格林预计情况会是这样，考虑到金融因素，可能连租借协议都无法达成。

“这很难让人接受。这是一个数字问题。”前蓝军门将格林告诉The Athletic。

“切尔西和(他们的主管)玛丽娜·格兰诺夫斯卡娅并不是在做赔钱的生意。”

“他们的资产正在大幅贬值，但足球俱乐部的财务状况让他们很难再做些什么。”

“我甚至不是在说出售，即使租借也会很困难。”

“转会费和工资(据信是每周17万英镑左右)是解决这个问题的最大障碍。”

格林补充说，凯帕缺乏选择，世界各地的俱乐部都在赛季中期优先加强其他位置：“必须有人真正缺门将，如果有人离开，那么出售的俱乐部的一个位置也必须填补。这就是为什么这件事很少发生。”

“如果你在一月份有钱花在费用和工资上，毫无疑问，你会把钱花在前锋或进攻球员身上。你通常会在一个赛季固定用一个门将，所以不太可能需要一个门将，而且从财务角度来看，你很少把预算花在门将身上。”

“如果你是一个俱乐部，尤其是一个在底层挣扎的俱乐部，你的主要想法是，‘我不需要别人帮我挽救15个失球’。你会想，‘我想要一个能进15个球的’。”

“这种心态存在的原因是，作为一个守门员，你不会被认为是在创造什么——你只是在阻止什么。如果你做了一次扑救，人们会说“他应该扑得到”。它很快被遗忘。如果一名前锋再多一点技巧，在25码外射门，人们会想，‘如果他能多做几次这样的事，我们就会保级，实现我们的目标’。”

凯帕自10月中旬以来，他只在欧冠中出场过一次——1-1战平克拉斯诺达尔。