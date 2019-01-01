前蓝军锋霸：亚伯拉罕得抓住千载难逢的机会

卡尔顿·科尔相信兰帕德和这位年轻的英格兰前锋处在一个“双赢”的局面中，希望他能够证明自己在顶级联赛中的实力。

卡尔顿·科尔希望塔米·亚伯拉罕能够抓住这个机会，成为蓝军的主力前锋。

蓝军在老特拉福德0-4失利，但是有一些积极的迹象，像亚伯拉罕和梅森·芒特这样的球员显示出了他们的潜力。

和亚伯拉罕一样，科尔也是斯坦福桥的一名学院毕业生，但他很难在一线队得到机会，当时德罗巴、克雷斯波和古德约翰森都在争夺一线队的位置。

兰帕德也是科尔的队友，他给了很多青训球员一个机会，蓝军的目标是应对国际足联对他们的转会禁令。

由于这项禁令，科尔希望亚伯拉罕能抓住他在西伦敦从未有过的机会。

“我希望我能在切尔西度过转会禁令的日子，”科尔在BetRegret杯决赛前告诉够力足球：“这对塔米·亚伯拉罕来说是个绝好的机会。当我在那里的时候，我在为我的生命而战。希望这些青年队的小伙子们能抓住这个机会好好表现自己。他们必须意识到这是一个多么大的机会。我回去的时候会很喜欢这个机会的。你能想象如果我有这样的机会吗?我从来没有那样做过。你需要一系列的比赛来展示你能做什么。你会看到这些男孩一定会得到他们的机会，下一个问题是，他们能抓住吗?对塔米来说，他知道这是一个一辈子只有一次的机会。我希望他能抓住机会。他是个好球员。他还有很多东西要学，但最好的地方是哪里?在一个相信你，认为你能为他做得好的人的领导下。问题是兰帕德也别无选择，只能相信他。亚伯拉罕，他的处境是双赢的，但他必须相信自己。他必须在今年年底前为切尔西做些什么。这是一个大舞台。他在阿斯顿维拉表现出色，但这是一次晋升。这是一个大场面。”