前蓝军铁卫：这赛季不该对切尔西有任何期望

这名前蓝军后卫担心，在经历了两个没有转会的窗口之后，切尔西很难保住英超前四。

弗兰克·勒伯夫认为，这个赛季球迷不应该对切尔西抱任何期望，因为转会市场的乏力使得蓝军很难取得联赛前四的成绩。

弗兰克-兰帕德也渴望传达同样的信息，他坚持认为，在他刚来的时候，他的球队还处于转会禁令的限制之下，他的球队在欧冠资格争夺中一直处于“劣势”。

勒伯夫承认蓝军可能会在某个阶段被超越，因为兰帕德在一月的时候已经不能支撑他的队伍了。

其他球队

这位前切尔西后卫告诉ESPN：“我有些担心，因为你必须尊重其他球队。他们不会放弃，他们会努力赶上（切尔西）。

“我对弗兰克所做的一切、他目前所做的工作以及球队的表现都很满意。我很高兴安东尼奥·吕迪格回来了，并在与莱斯特城的比赛中打进两球，因为他也会在防守上有所帮助。”

“但是托特纳姆热刺或者狼队或者曼联都有可能在赛季结束前重回轨道并超越切尔西。”

“我认为我们不应该期待切尔西在这个赛季有什么作为，因为他们在这个夏天或者冬季转会市场都没有招募球员。”

“这对兰帕德来说很难，对俱乐部来说也很难，但是很高兴看到他们在经历了一个艰难的夏天后仍然斗志昂扬。”

“我相信他们仍然可以做到。这将是困难的，但我相信切尔西能够应付这种情况。”

蓝军已经进入了他们的冬歇期，在2月17日主场对阵曼联之前，他们将得到休息。