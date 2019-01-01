前蓝军英格兰著名边后卫阿什利科尔宣布退役

这位左后卫在20年的职业生涯中为英格兰队出场超过100次，赢得过英超和欧冠冠军。

38岁的前切尔西和英格兰后卫阿什利·科尔宣布退役，结束长达20年的职业生涯。

这位经验丰富的左后卫在天空体育超级星期天的节目中做出了这一决定，在蓝军将在英超联赛中迎战莱斯特城之前。

在他效力于伦敦球队和他们的对手阿森纳的日子里，他曾三次获得冠军和欧冠冠军，在2018-19赛季末被德布里郡释放。

他在接受天空体育采访时表示:“经过深思熟虑，显然是时候把我的靴子挂起来，展望我的下一个篇章了。”

被广泛认为是他这一代最好的左后卫之一的科尔是在阿森纳少年队成长起来的，除了在2000年短暂租借去到水晶宫，从1999年直到2006年的职业生涯早期阶段从首秀就快开始效力于海布里的枪手。

在温格的带领下，他把自己打造成了“不可战胜的球员”之一，帮助球队在2003-04赛季的不败赛季中夺得了英超冠军，同时又赢得了3个足总杯冠军，并进入了2006年欧洲冠军联赛决赛，但输给了巴塞罗那。

然而，在2005-06赛季的大部分时间里，他被证明是一个有争议的人物，因为有消息称，他与竞争对手切尔西就转会斯坦福桥一事进行了非法接触，从而导致了一场旷日持久的拉锯，见证了他与阿森纳球迷之间的纽带受到考验，而且可以说是不可挽回地破裂了。

他最终在2006年转会到了蓝军，并他取得了更大的成功，赢得了更多的顶级联赛冠军，并进入了另一个冠军联赛决赛，但在2008年再次输给了曼联。

在随后的2008-09赛季和2010-11赛季，他都被评为切尔西球员的年度最佳球员，在一系列教练的执教下，他都给人留下了深刻的印象，最终在2012年赢得了欧洲冠军，在俱乐部战胜拜仁慕尼黑决定性的点球大战中，他攻入一粒点球。

2014年，他转会罗马，但在转会至美国职业足球大联盟洛杉矶银河队之前，他从未达到在英格兰效力时的水平。而在美职联里，他与前英格兰队友杰拉德并肩作战。

今年1月，科尔与前切尔西队友兰帕德签订了一份合同，将在本赛季结束前在德比郡效力。在科尔解约之前，他是球队打进英冠附加赛中的一员。

在国际赛场上，他代表英格兰国家队出场107次，成为英格兰为数不多的几个破百记录持有者之一，同时他还是2002年、2006年和2010年世界杯国家队的一员。