前蓝军新秀回顾不幸生涯：怀疑自己上辈子杀过人

这位前英格兰青年队国脚渴望帮助其他在他的场外战斗后可能正在与心理健康斗争的球员。

对于查理·韦克菲尔德来说，在他的足球生涯中，一切都在朝着正确的方向发展。

18岁时，这位英格兰青年国脚在安东尼奥·孔蒂的带领下和切尔西一线队的国际巨星一起训练，他在11岁时加入的俱乐部的首发机会越来越近。

然后，几乎在一夜之间，这个梦结束了。

韦克菲尔德在2019年离开之前从未有机会代表蓝军出场，因为在一连串不幸的伤病之后，一场反常的疾病意味着他在斯坦福桥的突破机会已经消失。

现在在非职业联赛效力的韦克菲尔德向够力足球敞开心扉，讲述了他在西伦敦的不成功之处。

“我18岁的时候在切尔西踢球，一切都很顺利，进入u23队的时候赢得了很多奖杯。”他开始这样说：“我和梅森·芒特、安德烈亚斯·克里斯滕森、鲁本·洛夫图斯-奇克等人一起效力于一支不可思议的球队。一切都很好。”

“在签约切尔西之前，我就是一个切尔西球迷。我以前在欧冠之夜都会起鸡皮疙瘩。”

“突然之间，受伤开始了。在18到21岁之间，我有过10次腿筋受伤。”

“尽管如此，我还是很幸运的，我在那些黑暗的日子里战斗过。我问自己，‘为什么是我?’我并没有做错什么，因为我很职业。”

“我的腿筋受伤之后又出现了肺萎陷。我当时有10天的假期，所以我和女朋友去了纽约。这次飞机之旅让我在回来参加第一次训练的路上，肺部出现了萎陷。”

“我从训练场被火速送往医院，之后两个月没有任何锻炼。”

“那一刻，我记得我感觉自己前世一定杀了什么人。‘他妈的怎么回事?!’”

“我后来恢复了，但我受伤太久了，没有得到一份新合同。我和学院主帅尼尔·巴斯关系很好，我们谈过这个。他们照顾过我，这很公平。”

韦克菲尔德离开切尔西后，他的运气并没有得到改善。在他与追求英甲升级的考文垂签订短期合同仅两个月后，疫情迫使足球运动停摆。

因此，这位23岁的球员现在热衷于帮助其他可能面临职业球员压力和潜在疼痛的年轻球员。

他补充道：“这就像坐过山车一样，但它让我感到自己无坚不摧。我想成为一个球员可以接触到的人，因为我有这样的经历。”

“每个更衣室里都有一名球员在挣扎，但因为在男子比赛中有很多自尊心很强的男性领袖，如果你在挣扎，你就不想说出来。”

“在训练室里开玩笑可能会过火，但无论在哪个俱乐部，你都会经历这种气氛。如果你在一个俱乐部里挣扎，你不会想和一个教练或学院的主帅说话，因为你不想给他们一个理由认为你很弱，或者不选择你参加比赛。”

“我才23岁，但我已经经历了很多。”

在过去的12个月里，韦克菲尔德一直在威尔德斯通和布罗姆利踢球，现在他正期待着在约维尔踢球的新赛季。

韦克菲尔德的目标是让约维尔重回职业足球联赛，他希望从那些从小就在非联赛中踢球的球员身上汲取灵感。

“实际上，威尔德斯通只是通过他们的守门员教练溜进了我的数据库管理系统，”他透露他在过去一年的旅程：“我通过病毒视频认识了威尔德斯通，但很高兴看到他们在国家联赛。”

“布罗姆利后来找到我，我就去了，因为他们是全职球队。我很感激，但我不认为在足球联赛踢球有多么了不起。我希望回顾一段地狱般的旅程和故事，失去它，又重新得到它。”

“像杰米·瓦尔迪和泰隆·明斯这样的人激励着你，他们从非联赛走出来，然后回来了。六个月可以改变你的足球生涯，这就是这项运动的精彩之处。”

在球场之外，韦克菲尔德也热衷于传播有关心理健康的积极信息，最近通过他发起的六人MentBall锦标赛为Tape 2 Talk慈善组织筹集了资金。

Tape 2 Talk是一个心理健康慈善机构，是为了纪念前曼城学院球员杰里米·维斯滕而设立的，维斯滕在离开曼城后不幸去世。

韦克菲尔德解释说：“我看到很多男孩从学校被释放，突然不能参加比赛，因为足球停止了(因为疫情)。”

“最极端的是，听到有几个踢足球的人自杀了，我很难过。”

“我想成为一种声音，成为人们觉得可以倾诉的人。”