前蓝军前锋：亚伯拉罕能打破切尔西九号魔咒

这位22岁的球员在14场英超联赛中打进11球，一位前切尔西前锋相信他配得上蓝军的球衣。

前蓝军前锋卡尔顿·科尔表示，塔米·亚伯拉罕可以打破切尔西9号球衣的“魔咒”。

这位22岁的英格兰前锋本赛季已经成为了弗兰克·兰帕德在斯坦福桥的关键人物，他在英超联赛的14场比赛中打入11球，目前仅次于杰米·瓦尔迪。

尽管切尔西近年来拥有德罗巴和迭戈·科斯塔等世界级前锋，但其他人——如法尔考、伊瓜因和莫拉塔——却难以留下自己的印记。现在，科尔认为亚伯拉罕已经准备好了。

“塔米有成功的自信，”科尔在接受888sport独家采访时说：“9号球衣上有一个魔咒，那是他想要的，这向我表明他有信心相信他可以来为球队做一件事。他现在正在做那件事。”

“现在的塔米还比不上哈塞尔巴因克和德罗巴，因为他们在那个时代是一流的。哈塞尔巴因克当9号球员的时候，也在做自己的事情：一个有声望的射手。很明显，德罗巴通往欧冠冠军的每一个阶段都做得很好。”

“他和切尔西通常拥有的9号不同。我不认为他是一个强壮的9号。他可以左右移动，可以轻松地踢10号。他就是这么棒。”

“但是他是一个彻头彻尾的前锋，他也可以胜任这个工作。他喜欢进球。他喜欢进入禁区。他不是那种会在禁区外射门的人：他是一个球门偷猎者。”

在切尔西最近与阿斯顿维拉的比赛之前，亚伯拉罕一直被伤病困扰，上赛季他在那里度过了一段富有成效的租借期。

但是他带着一个进球和一个助攻回来了，帮助蓝军2-1获胜，赛后兰帕德赞扬了他的“热情和必胜的决心”。

怀疑者们已经被压制住了——科尔很想引起人们对亚伯拉罕在西伦敦所承担的任务的关注。”

“压力很大，我不想骗你，”他补充道：“当你为切尔西这样的球队效力时，有些球员会感受到不同于其他人的压力。有些球员很乐意成为主力，为球队做得很好。”

“作为9号，没有更合适的人来带领俱乐部前进，如果亚伯拉罕能继续做他正在做的事情，并取得进步，他一定能消除9号魔咒。”