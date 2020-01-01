前葡萄牙体育主帅：B·费尔南德斯是8号而非10号

​前葡萄牙体育主帅卡瓦哈尔相信，这位红魔新援是一位拥有突破能力的全能型中场球员。

曼联在刚刚过去的冬窗花费4950万英镑，将25岁的布鲁诺-费尔南德斯招致麾下。在本月初主场迎战狼队的英超比赛中，这位葡萄牙中场迎来了自己的红魔首秀。

2009-10赛季曾经执教过葡萄牙体育的卡瓦哈尔对于这名世界顶级中场印象深刻。他认为，鉴于费尔南德斯的传球宽度和在对方后场的组织能力，在传统的8号位位置上能够发挥最大的作用。

卡瓦哈尔告诉天空体育：“他不是10号位球员，他是名中场，但他突破对手防线完成进球的能力已经很出色了。”

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“他射门，助攻，传球并且主罚任意球。但他不是10号位球员，他是8号位球员。他是那种能够很好阅读比赛的B2B球员。他能够理解他身边发生的所有事情。”

“他能统筹球队，能喊话，能给出反馈。他在场上能发挥主帅的作用。他能够在对手后场组织攻势。他真的是一位很棒的球员。”

卡瓦哈尔目前执教葡超球队里奥阿维，但他仍然很怀念自己与已经降入英冠的斯旺西在英超征战的岁月，他也相信费尔南德斯可以很快适应英格兰联赛，并且为球队做出贡献。

这位54岁的葡萄牙籍主帅说道：“他是葡萄牙联赛最近两年最出色的球员之一。他是世界最顶级的球员之一。”

“有时候一些技术型球员，他们的能力正是英超攻防转换中的隐患。如果他们丢球，他们不能够很快做出反应去抢回球权，但费尔南德斯在过去两个赛季，已经在这一方面取得了巨大进步。”

“当他的球队丢掉球权，他可以很快做出反应去回抢。这在英格兰足坛非常重要。他很勤勉，他是完全不同的，他是名战士，他具备所有条件去成为关键球员。”

费尔南德斯下周一将随队前往斯坦福桥，帮助红魔挑战目前排名积分榜第四的切尔西。如果索尔斯克亚的球队仍觊觎下赛季的欧冠席位，这一战将成为其中关键。