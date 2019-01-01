前著名国脚高峰再曝涉毒被捕 足坛涉毒已不是稀罕事

前“中国第一前锋”高峰被曝因吸毒贩毒被警方逮捕，浪子至此，让球迷不胜唏嘘。

北京时间一月四日下午，微博“县前街9号”爆料称前国脚高峰贩毒的消息已被坐实。据他了解，去年11月份参加老甲A比赛前，高峰就出事了。此前，高峰已经有过一次被抓经历，在上海海关因毒品尿检阳性。

高峰在球场上速度奇快、突破能力超强，头脑冷静，曾被誉为“中国第一前锋”，是中国国家队历史上最有特点的前锋之一。他曾代表中国国家队出场24次，进7球；在北京国安待了三个赛季，拿了一个联赛亚军、一个足协杯冠军和两个最佳球员。在中国足坛有“快马”和“浪子”的称号。即便在退役之后仍然深受广大球迷的喜爱。当然他还有一个响当当的称号——“天后那英前夫”

一石激起千层浪，短短几分钟内，这个消息被推上了热搜。社交媒体中无数曾经为高峰出色的球技而倾倒的球迷，抒发着自己的悲伤情绪。他们都不解，曾经这个叱咤球场的“快马”高峰，怎么会在毒品这条不归路上越走越远。

无独有偶，这不是高峰第一次和毒品联系起来。2015年已经退役的高峰在参加一档综艺节目时，因为替前央视主持人邱启明出头，对一名出租车司机大打出手，最终他也因此被刑拘。此事刚发生时，外界一直有传言称“高峰等人吸毒，尿检呈阳性”，不过在法院的判决书中从未提及此事，只认定高峰等人行为构成寻衅滋事罪。高峰本人也明确表示这次打架完全是帮朋友出头，“其他人打架可能不到一个月就出去了。因为我们是名人，再加上邱启明后来不承认，判的时间有点长……”

其实，足坛明星涉毒已经屡见不鲜。

“球王”马拉多纳曾是个十足的瘾君子。早在博卡青年效力时，马拉多纳就和毒品结下了不解之缘。后来辗转效力于西甲和意甲时，他已经完全对毒品成瘾，1991年的一场意甲联赛后，马拉多纳因被查出服用毒品而被禁赛15个月之多。1996-99年间，马拉多纳吸毒不下150次，甚至还差点因此而丧命。缺少自控的生活方式也给老马的退役生活带来诸多影响，2018年世界杯在看台上的马拉多纳还曾因突发身体原因被紧急送往医院。

“风之子”卡尼吉亚是一个可以凭借一己之力扭转败局，只要他跑起来，没有人能追的上他。他用飘逸如风，迅疾如电的英姿征服了无数球迷的心。高光时期的他在1990年和1991年帮助阿根廷分别获得世界杯亚军和美洲杯冠军。然而这个风一般的传奇，足球生涯里却有抹不去的污点——吸毒。1993年，效力于罗马的卡尼吉亚被意大利足协查出吸食可卡，他也因此被禁赛13个月。这成为他职业生涯的转折点。郁闷的他开始彻底放纵，逐渐失去了主力位置。随后辗转葡萄牙本菲卡也并没有为他带来成功。自那以后，他再也没有达到昔日的巅峰状态，职业生涯开始走下坡路。2005年，时年38岁的卡尼吉亚宣布退役，结束了19年的职业生涯。“风之子”的生涯让人唏嘘不已。

这样不堪入目的事情还有很多……上到足以载入史册的球星，下到地区级别俱乐部。

球星对于人们来说是榜样，是足球追梦者的目标。当偶像失去了榜样的力量，这无疑对球迷们来说是残忍的。足球应该是纯粹的竞技体育，近年来许多人对足球的看法就是娱乐活动，这种看法甚至登上了部分教科书。娱乐圈的乱象逐渐侵入足球圈，但足球不能因为时代的侵蚀而失去本该有的颜色。我们想看到的是11个训练刻苦、比赛认真、值得我们去赞扬学习的人在绿茵场上拼搏奋斗，而不是这些在纸醉金迷中糜烂、迷失的瘾君子。