前萨尔茨堡教练：只有犯规才能阻止南野拓実

格哈德·斯特鲁伯说红军已经签下了一名有能力在前场给他们带来“非常非常大的优势”的球员。

根据前萨尔茨堡教练格哈德·斯特鲁伯的说法，阻止利物浦新签下的南野拓実的唯一方法就是在正确的时间对他犯规。

这位日本国脚在1月1日完成了从萨尔茨堡转会到安菲尔德的725万英镑的转会，此前他为奥地利球队出场199次，攻入64球。

这位24岁的球员在10月2日的欧冠小组赛中在安菲尔德对阵利物浦时取得进球，然后在第二回合比赛中上演了另一场引人注目的表演。

利物浦在南野拓実身上看到了足够的天赋，给了他一份4年半的合同，而且他已经在他的第一次默西塞德德比中以充沛的精力赢得了球迷的喜爱。

这位边锋在上周末足总杯第三轮1-0战胜埃弗顿的比赛中首次为俱乐部出场，现在他将在本周六对阵热刺的比赛中出场。

曾在2015-2016赛季担任萨尔茨堡助理教练的现巴恩斯利主教练斯特鲁伯认为，南野拓実将会无缝地进入尤尔根·克洛普的球队，因为他拥有双脚的“技术能力”。

“我认为他将是利物浦的一个非常非常大的优势。”斯特鲁伯告诉利物浦官方网站：“他的风格非常接近利物浦的风格。困难的是他在一对一盘带方面是最好的，他在组合方面也很好。我认为这对每个后卫来说都是一项艰巨的任务。”

“我认为我们唯一的解决办法就是不给他任何空间和时间。也许在正确的时间犯规！”

“他是一个有着大心脏的人。我认为他的技术能力也很强。在对方的禁区里，他对进球很敏锐。他两只脚都有技术能力。他能在进攻中打破比赛的节奏。”

“他可以吸引对手，在下一步，他可以通过传球的节奏和他的速度打破防守的节奏。”

南野拓実在萨尔茨堡连续五次获得了奥地利甲级联赛冠军，同时还获得了四枚奥地利杯冠军奖牌。

“对他来说，这不是一个新的世界。”斯特鲁伯补充道：“我认为现在他和世界上最好的球员一起踢球。对他来说，这是迈出下一步的时刻。这是他现在和这些类型的队友一起工作的一大动力。”

“我认为他是一个非常冷静的人。他总是在学习，他对自己的目标非常坦率。他每天工作都很努力。他总是问自己，怎样才能成长。”