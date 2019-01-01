前莱斯特城主帅：亚伯拉罕证明了蓝军外租政策是有用的

这位英冠教练说，蓝军的发展努力应该受到赞扬，他们的租借政策不会损害低级别联赛。

克里斯·鲍威尔已经执教过几支英冠球队，包括当年尚在英冠的莱斯特城，他很高兴看到这些在联赛中有突出表现的球员将在下赛季开始为切尔西征战英超联赛。

切尔西上赛季有42名球员被租借出去，他们的年轻人之路也越来越多地被英格兰其他俱乐部效仿，曼城正是如此。

然而，蓝军的租借政策也受到了很多批评，其中最引人注目的是来自国际足联和欧足联主席詹尼·因凡蒂诺和亚历山大·塞弗林的言论。

预计租借出去的球员数量将会受到限制，但是查尔顿的传奇球星鲍威尔认为切尔西并没有破坏英格兰的比赛，并将亚伯拉罕作为一个例子，他似乎已经准备好在下个赛季踢出顶级水平。

鲍威尔在EFL on Quest的启动仪式上对够力足球说:“对于个人来说，被租借出去真是太棒了。像塔米·亚伯拉罕这样的球员的租借帮助他成长。他去了布里斯托尔城，在斯旺西效力于英超联赛，然后到阿斯顿维拉，打进20球。他是一名球员，现在他明白了打比赛的艰辛。与回到切尔西的梅森·芒特相似，与在利物浦的哈利·威尔逊相似——所有这些球员都有很好的经历，这有什么不喜欢的呢?你会看到很多英冠球员是从英超租借过来的，俱乐部知道这是一个很好的足球水平。这是一个竞争非常激烈的环境。它让你成长为一个球员和一个人。”

切尔西似乎准备在今年夏天通过出售球员来减少租借球员的数量，明年夏天将从出售莫拉塔到马德里竞技的交易中获得5800万英镑(7100万美元)。

鲍威尔挑选了兰帕德上赛季的弟子杰登·博格尔作为本赛季的看点。鲍威尔说:“像博尔格这样的球员，这名右后卫在德比郡的第一个赛季表现得如此出色，你希望像他这样的球员能继续踢下去。我希望他向所有人表明，这不仅仅是兰帕德执教下的一个赛季。这是为自己创造一个职业生涯。有传言说英超俱乐部会为他转会，但他至今仍留在德比郡。我希望他能进步，因为你想让他们有自己的职业生涯，并开始为当地球队效力。他和他们在一起很长时间了，希望他们能继续前进。”

“杰克·克拉克在加盟热刺后又回到了利兹联。希望他能对利兹联明年的表现有很大的发言权。西布朗有几个年轻的球员打了几场比赛。让我们希望在斯拉文·比利奇的领导下能继续下去。热刺看上塞塞尼翁已经不是什么秘密了，但是你认为现在就应该这么做了。任何一支球队都无法阻止这一切的发生。如果这真的发生了，我不明白他为什么不继续踢规律的足球。他在英冠联赛中给人留下了深刻的印象，他发现在英超联赛中有点困难，但这是对一个从未打过那种水平的年轻球员的期望。如果他真的留下来，我相信他会再次向大家展示他是一个多么好的球员。如果富勒姆没有做到这一点，如果他们没有上升到他们需要去的地方，那么如果他还在那里，那么他将继续前进。”