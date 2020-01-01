前英超裁判自曝因歧视残疾人而被英超解雇

这名裁判在2018年因开了一个令他后悔的玩笑而被解雇，他承认“读起来很可耻”。

前英超裁判鲍比·马德利透露，他因为发送了一段嘲笑残疾人的视频而被解雇。

马德利于2018年8月离职，当时，裁判机构职业比赛官员有限公司（PGMOL）表示，他“由于个人情况发生变化，决定调任”。

然而，34岁的他在周二发表的一篇题为《是时候向前看了》的博客文章中解释说，他“因歧视他人的严重不当行为而被立即解雇”。

马德利写道，他把一段视频发给了一个朋友，后来传给了他的雇主。他在一段走路有障碍的人的视频中配文：“去你的，我有机会赢得今年的家长赛跑。”

这名裁判表示，他在媒体上被“肥胖羞辱”，并被描述为“胖乎乎的鲍比”，所以他本想把这条消息当作一个私人玩笑。

“断章取义地说，我觉得这些文字读起来很丢脸。我接受这一点。然而，我的意图是这个笑话是针对我自己的。”

他补充道：“我后悔拍了这个视频，我后悔发了那个视频，虽然它是一个黑色幽默的笑话，但它就是：一个笑话。”

“它不是为了让任何人感到羞耻，也不是为了让任何人看到，除了我在自己的私人手机上通过短信私下发给我的那个人。”

马德利的父亲是残疾人，他说他对PGMOL因为一个“严重误判的笑话”而解雇他感到“震惊”。

他写道：“我16岁开始当裁判，32岁就结束了我的职业生涯。我有我梦想的工作，一份薪水高，令人难以置信的快乐的工作，我喜欢每一分钟。”

“足球和奖牌是我现在唯一能记住的，那些年的奉献和努力工作。”

自从被英超联赛解雇后，马德利继续担任六人足球裁判，并执法2019年世界杯决赛。