前英格兰女足主帅涉嫌种族歧视 两周内需回应

现任斯蒂夫尼奇的主帅将在12月6日前对有关“不当和/或辱骂”言论的指控作出回应。

前英格兰女足主教练马克·桑普森被英足总指控涉嫌使用种族主义语言。

桑普森现在是英乙球队斯蒂夫尼奇的临时教练，他被指控违反了英足总E3规则，他的评论是“不恰当的和/或辱骂性的和/或侮辱性的”。

他被指控“严重违规”，意思是指他的言论涉及“种族起源和/或肤色和/或种族和/或国籍”。

在媒体报道了“种族歧视言论”之后，斯蒂夫尼奇在9月份进行了一次内部调查。

该俱乐部表示这些指控据称是一位被桑普森解雇的前斯蒂夫尼奇教练提出的，他们称这些指控“毫无根据”。

然而，根据英足总自己的调查，桑普森必须在12月6日前对指控做出回应。

2017年9月，这位带领英格兰队进入2015年女足世界杯半决赛的主教练被解雇。

英足总表示，在有证据显示他在布里斯托青训学院期间有“不恰当和不可接受的行为”后，他们做出了这一决定。他们坚称桑普森的解雇与前英格兰前锋阿鲁科的指控无关，后者称桑普森存在歧视行为。

斯蒂夫尼奇首席执行官菲尔·华莱士在9月份表示，俱乐部将密切关注这些指控。

华莱士说：“就像所有的专业俱乐部一样，无论投诉来自何方，我们都遵循严格的程序，一丝不苟。原告有机会提出正式投诉，但他拒绝了这个机会，而是选择打电话给足总。尽管如此，首席执行官亚历克斯·滕布里奇立即采取行动，询问了两名原告，并听取了他们的陈述。两名原告表示自己都说证人，以及其他出席了同一次会议但未被原告人提及的人也都是证人。”

桑普森在9月份被任命为斯蒂夫尼奇的代理教练，这支球队目前在英乙垫底。这支球队在他们的头17场联赛中只赢了两场，而且迄今为止打进了联赛最少的12球。

斯蒂夫尼奇上赛季在联赛中排名第十，而他们现在正努力避免降级。