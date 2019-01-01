前英格兰国门格林宣布退役 世界杯上“黄油手”留污点

39岁的英格兰前国门格林在随切尔西赢得欧联杯冠军后宣布结束自己23年的职业球员生涯。

现年39岁的前英格兰国门罗伯特-格林在随切尔西赢得欧联杯冠军后，通过个人社交平台宣布结束自己长达23年的职业球员生涯。

出自诺维奇青训营的格林于1998-1999赛季开始代表诺维奇一线队征战老英甲（第二级别），并在当个赛季完成职业生涯处子秀。他在效力诺维奇一线队的8个赛季期间，各项赛事出场多达241次。2006年夏天，格林加盟至西汉姆，并在厄普顿公园效力了6个赛季，同样留下出场241次的纪录。

2012年以来，他转战QPR、利兹联、哈德斯菲尔德，逐渐从一号门将退居为三号门将。2018年夏天，格林以自由身身份来到斯坦福桥，担任凯帕和卡巴列罗之后的切尔西第三号门将，但至今从未代表过切尔西有过出场。

在俱乐部层面，格林23年职业生涯留下了658次出场，其中英超267次出场55次力保城门不失。

格林于2005年完成英格兰国家队首秀，直到2009年才坐上英格兰国门的头把交椅。作为一号国门出战2010年世界杯的格林在小组赛首战1-1战平美国队的比赛中出现“黄油手”失误导致球队失球，他也在随后的比赛中被大卫-詹姆斯抢去主力门将位置。

尽管他后来以二号门将身份参加了2012年欧洲杯，但他国家队生涯的12次出场纪录却早早止于那届欧洲杯前的热身赛。