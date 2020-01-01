前英军后卫：格拉利什似加斯科因 但未必适合曼城

丹尼·米尔斯承认阿斯顿维拉的组织核心拥有“世界上所有的能力”，但是他怀疑后者是否有足够的战术纪律来完成一次大的转会。

杰克·格拉利什拥有“世界上所有的能力”，他是最新一个被冠以“下一个保罗·加斯科因”绰号的英格兰天才，但是丹尼·米尔斯质疑曼城这样的球队是否适合他。

曼联已经和格拉利什联系在一起，而曼城主帅瓜迪奥拉也承认他是格拉利什的球迷。

然而，前曼城后卫米尔斯并不相信这名在维拉“我为人人”的球员已经表现出了战术纪律，使他明显适合“顶级球队”。

其他球队

这位前英格兰国脚告诉talkSPORT：“格拉利什拥有世界上所有的能力。他是这样的球员之一，当你回顾过去，我们看到像威尔希尔这样的球员，并认为他会取代保罗·加斯科因。”

“我们从来没有见过这样的球员，有时带球时会有一种笨拙的跑动风格，但他带着球，向人丛跑去，让事情发生。”

“目前格拉利什唯一的缺点是，他在一家陷入挣扎的俱乐部，因为他太爱这家俱乐部了，他是队长，他想做的事情太多。”

“这是他的功劳，有时他可以打右后卫，然后他打左翼，然后回撤到本方半场出球，然后他试着在前面进球，然后接近门将。他想要做到我为人人。”

“他有能力为顶级球队效力吗?毫无疑问。这是毫无疑问的。唯一的一件事，可能对英格兰来说也是，就是因为他必须在维拉扮演这个角色，他没有选择，也许有一两家俱乐部在想‘他是否足够自律，能够在我的球队结构中扮演一个特定的角色?’”

“当你看曼城，他们踢球的方式，他们都坐在自己的小口袋里，他们很少跑到其他位置。”

“我知道他们的前三到四名球员流动性很强，但他们都有自己的工作要做。瓜迪奥拉在球场上使用网格系统。”

“现在，格拉利什有能力了。但是我们不知道，因为我们还没有看到他扮演那个角色，因为维拉一直很差，他一直在努力保持他们的状态，我想这是杰克·格拉利什唯一的问题——他有那种纪律吗？他可能有，但总得有人给他机会。”