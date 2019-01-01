前苏格兰队长：吉尔莫就像安迪穆雷 太特别了

前苏格兰国家队队长巴里·弗格森是这名18岁中场球员的超级粉丝，他认为这名中场球员应该尽快进入国际赛场。

尔西的年轻球员比利·吉尔莫被巴里·弗格森比作网球名将安迪·穆雷爵士，苏格兰足球届也对这位有着“特殊”气质的少年的潜力感到兴奋。

年仅18岁的这名前途无量的中场球员开始在斯坦福桥最宏伟的舞台上留下自己的印记。

兰帕德在英超联赛中为吉尔莫留出了几分钟的上场时间，而在周三7-1大胜格里姆斯比的比赛上完成了处子秀。

人们对吉尔莫寄予厚望，他对自己的比赛也不缺乏信心，前苏格兰队长弗格森相信这位年轻球员会成为他的国家近年来培养出来的最优秀的球员。

这位前流浪者队球星在接受《每日记录》采访时说:“比利·吉尔莫有些特别。和其他的非常不同。”

“我绝对相信这个孩子会一路走到顶峰。”

“我为他感到兴奋。我为他的家人感到兴奋。但最重要的是，我为苏格兰足球感到兴奋，因为我真的相信，我们将围绕着这个男孩建设我们的国家队，在未来许多、许多年里，我们将不断成长。简单地说，我们已经几十年没有培养出这样的球员了。”

“这不是我对安迪·罗伯逊，基兰·蒂尔尼或斯科特麦克托米内这样的球员的打击，他们都达到了英格兰足球的最高水平。这些人都是优秀的足球运动员，在未来的几年里他们将成为苏格兰国家队的一员。”

“但是，就像我说的，比利有一些特别的地方。不同的东西。”

“在技术上，我毫不怀疑他有能力在比赛中走得更远。但我们都曾见过一些年轻的男孩，他们拥有整个世界，但却从未充分发挥自己的潜力。”

“让比利与众不同的是他的欲望、态度和渴望。我从他的眼睛里看到了这一切，这就是为什么我如此确信我们在谈论一个特殊的球员。

“当我看到这个孩子的时候，我不禁想到安迪·穆雷在年龄相仿的时候离开了邓布兰，去西班牙打网球。这是一种你不得不佩服的专一的态度，这也是为什么我真的相信比利得到了这一切。”

“这么说吧，如果我是克拉克，我会好好考虑一下是否要把他直接带到苏格兰国家队。在考虑了五分钟之后，我可能会给他打电话，让他参加下一轮的比赛，以及下个月对阵俄罗斯和圣马力诺的两场比赛。”

吉尔莫已经代表U21国家队出场9次，如果他能继续在切尔西星光闪耀的阵容中发挥作用的话，他应该期待着更早而不是更晚的国际认可。