前罗马主帅丰塞卡被困基辅：这场战争是不可接受的

前罗马主教练保罗-丰塞卡是公开反对俄罗斯-乌克兰战争的人之一，这位葡萄牙教练是俄罗斯进攻乌克兰后滞留在基辅的人之一。

这位48岁的教练曾在2016年至2019年期间担任顿涅茨克矿工的主教练，他与乌克兰人卡捷琳娜-奥斯托什科结婚，与儿子一同住在基辅。

在东欧的政治紧张局势沸腾之前，他们一直希望前往其他地方，但在商业航班被停飞，道路被那些试图越过边境进入邻国波兰的人堵死之后，他们现在无法离开乌克兰首都。

丰塞卡最近发出一段视频，他在家中对着镜头说道："大家好。我在基辅。”

"在一场不可接受的战争中，我和我的家人正在经历一个非常艰难的时期。然而，我们相信和平最终会胜利，我们必须保持坚强。”

"我已经收到了来自葡萄牙、意大利和世界各地的许多人的信息，我想感谢大家在这个时候对我和我的家人的关心。希望能很快见到你们所有人。"

丰塞卡在接葡萄牙媒体《新闻日报》采访时补充道："我在早上五点被连续的五次爆炸声惊醒。”

"我原定今天的航班离开基辅，但现在已经不可能离开这里，特别是由于机场已经被摧毁，空域已经关闭。”

"这是我生命中最糟糕的一天。现在是等待和祈祷幸运的时候了，祈祷炸弹不会落在我们身上。"

他的妻子卡捷琳娜在Instagram上发帖表示："这是有史以来最糟糕的早晨。痛苦，愤怒，愤怒，愤怒和痛苦。我的儿子不应该经历这样的战争，乌克兰的孩子们不应该遭受这样的战争。"

乌克兰国内的足球赛事已经全面停摆，而欧足联则宣布欧冠决赛将从俄罗斯圣彼得堡移师至巴黎举行。