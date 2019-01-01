前维拉球探：弗格森会跟曼联建议买麦克金

博比-詹克斯向维拉推荐了这名中场球员，他相信在老特拉福德的苏格兰传奇将会寻求同胞的效力。

前阿斯顿维拉球探鲍比·詹克斯曾帮助麦克金来到英格兰，他认为弗格森爵士将尝试说服曼联引进约翰·麦克金。

老特拉福德对这位24岁的中场球员感兴趣的传闻已经浮出水面。

整个夏天都有传言说，红魔正在考虑以5000万英镑（6300万美元）的价格签下一名当时还没有在英超联赛中出过场的球员。

麦克金现在在顶级联赛中有了长足的进步，但是詹克斯相信他们会有兴趣的。

传奇的前曼联主帅亚历克斯·弗格森密切关注着在他的祖国苏格兰培养出的人才，预计他将建议曼联董事会提出报价。

詹克斯曾建议维拉签下麦克金，他告诉The Athletic：“他是联赛中表现最好的中场球员之一。等他在那个水平上待上一年，我们就能说更多了。我所知道的是，弗格森爵士想知道为什么曼联会让一个有天赋的苏格兰男孩溜走。他会密切关注他的，这是肯定的，如果他继续这样下去，你可以打赌他也会告诉他在曼联的朋友们。”

詹克斯说他没花多少时间就发现了麦克金的潜力，他在圣米伦和希伯尼安的表现让所有人都看到了他的能力。

他补充了吸引他关注苏格兰国脚的特质：“他想要赢球，他知道他必须努力才能做到。他是一个典型的苏格兰男孩，有着一颗狮子般的心。我在他很小的时候就注意到了。他是一个能赢得球权box-to-box的球员，能把球传给前锋并支持他。我觉得他可以为他的比赛增加进球，而且在禁区边缘很危险。他现在表现出来了。他有一个出色的引擎和态度。是的，他有点激动，不时插一两句话。他会拿到黄牌，但那只是他的风格。他想把球赢回来，而且做得很好。维拉需要像他这样的人。他们没有像他这样的球员。上个赛季他在英冠中展现了自己的能力，我很高兴现在他和俱乐部都成功了。”