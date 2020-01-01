前维拉球员赫斯基：格拉利什或在今夏加盟曼联

维拉可能会在下个赛季降级回英冠，但是他们的队长很有可能不会继续和他们一起。

前阿斯顿维拉前锋埃米尔·赫斯基承认，他不认为杰克·格拉利什会在下一个转会窗口关闭后继续留在自己的老东家，他认为这位攻击型中场“很有可能”会在夏天转会加盟曼联。

格拉利什是阿斯顿维拉本赛季最重要的球员，目前他正在为球队的保级而战，表现也远超自己的队友。很多人相信阿斯顿维拉无法摆脱在赛季末降级的命运，因为迪恩·史密斯的球队目前位列英超倒数第二名，净胜球方面也排名联赛倒数第二。

尽管自己的球队极有可能降级，但格拉利什却基本可以确定会留在英超。根据此前的报道，有几家知名俱乐部对这位年轻的维拉队长很感兴趣，而曼联就是其中之一，也是这些追求者中最知名的俱乐部。

其他球队

前英格兰球员赫斯基分析了这位24岁球员的未来，他表示：“格拉利什很有可能在夏天加盟曼联，我不认为他会在赛季结束后继续留在阿斯顿维拉。”

“我在维拉的时候和他一起踢过球，他当时还只是一个年轻的小伙子，但已经经常和我们一起训练了。那时候他就是一位能力不凡的球员了，而现在他已经变得越来越强大了。他在年龄很小的时候，就已经开始把一切都揽在肩上。”

“他是一名非常年轻的队长，但是他对球队非常有信心。他在维拉的时间比很多人想象的要长得多，这完全归功于他自己。如果他转会离开，阿斯顿维拉将得到一笔不菲的转会费，而他也能够继续自己的职业生涯。”

他补充道：“如果他加盟曼联，一定会拿出优秀的表现，他是一个有指挥能力的中场球员，也是红魔最近错过的那种类型。他们现在有了布鲁诺·费尔南德斯，但他们还是需要一位能梳理中场的人，而格拉利什就是这样的球员。”

“除此之外，格拉利什可以踢几个不同的位置。他在曼联会表现得很棒。”

格拉利什的才华毋庸置疑，当被问及这位年轻人是不是阿斯顿维拉历史上最伟大球员之一时，赫斯基也给出了肯定的答案。

“格拉利什是阿斯顿维拉历史上最伟大的球员之一，他是俱乐部自己培养的青训球星，在如此年轻的时候就成为了这家俱乐部的队长。”

“格拉利什将阿斯顿维拉带进了英超，也一直都是球队的中流砥柱。当他有机会离队时，他并没有选择离开，始终扮演者球队领袖的角色。”