前经纪人：费基尔随从的无理要求让他无缘利物浦

这名前里昂球星的转会失败被认为是由于伤病导致的，但是他的前经纪人说这并不是事情的全部。

纳比尔·费基尔的前经纪人透露，他在2018年夏天转会利物浦失败的原因之一是他的随行人员的无理要求。

当时效力于里昂的费基尔即将转会到安菲尔德，他已经前往利物浦敲定了一笔交易。

然而，在最后一刻，利物浦放弃了这笔交易，里昂主席奥拉斯后来表示，红军已经“改变了主意”。

有人猜测，费基尔的伤病历史阻止了这笔5300万英镑的转会，但他的前经纪人让-皮埃尔·贝尔内斯表示，这并不是故事的全部。

“纳比尔是利物浦的首选。我和利物浦的代表们一起工作了四个月，和（利物浦主帅）克洛普和奥拉斯一起，一切都准备好了。纳比尔已经知道了他未来的合同，这份合同将让他在5年内赚到大约4500万欧元(合4000万英镑/ 4900万美元)。就在合同即将签署的那一天，在朗布依埃，我们看到一名律师和纳比尔的姐夫来了，他说:‘停止一切，一切都得重新开始。’这是超现实的。我们以为自己是在华特·迪士尼的电影里。”

贝尔内斯承认费基尔的膝伤史是交易失败的一个因素。

“有两个因素，”贝尔内斯说：“球员的健康状况很差，第二个因素是当你想要加盟像利物浦这样的大俱乐部时，你需要有一定的态度。当利物浦人看到这一出时，他们立刻……有时当一个球员受伤时，他的代表可以努力解决问题。”

贝尔内斯接着解释说，费基尔在转会失败时并没有意识到发生了什么。

“纳比尔·费基尔的姐夫突然就像一个球员经纪人。”贝尔内斯继续说：“他想要佣金，这是众所周知的，现在很流行。费基尔有点飘飘然，他似乎变了，他甚至没有问候利物浦的代表。他在体检后到达，每个人都面面相觑，利物浦的代表们都想知道他们在哪里。我感到羞愧。”

上个月，费基尔声称他仍然不知道为什么他转会到安菲尔德的事情没有发生。

本赛季费基尔为皇家贝蒂斯出场6次，贡献2个进球和1次助攻。