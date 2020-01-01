前经纪人：梅西03年就曾考虑离开巴萨 他曾有意加盟阿森纳

这位今夏差点离开的巴萨球星的前经纪人表示，梅西早年间曾有机会追随法布雷加斯的脚步加盟阿森纳。

巴萨球星的前经纪人法比安·索尔迪尼表示，梅西在2003年就曾想过离开诺坎普加盟阿森纳，，枪手在“引诱”法布雷加斯离开加泰罗尼亚时也曾表现出对他的浓厚兴趣。

法布雷加斯，作为拉玛西亚青训体系出产的优秀球员，他在北伦敦成长为了顶级球星。

不过在枪手呆了8年并成为队长之后，这位摩纳哥中场最终在2011年选择回到自己的家乡巴萨。

其他球队

在回到诺坎普球场之后，他与哈维和伊涅斯塔重聚，并成为了六次金球奖得主梅西的贴身队友。

然而，在索尔迪尼透露现代足球的历史本可以完全不同的时候，梅西其实和法布雷加斯一样，考虑过转会到英格兰的事情。

这位早年间曾与新秀时期梅西有过合作的人告诉《马卡报》：“梅西很想去阿森纳，但他最终选择了留下来。”

“我记得法布雷加斯要求离开的那一天，梅西也收到了阿森纳的邀请，但他那时候并不想离队。”

前阿森纳主教练温格在他标志性的22年枪手主帅执教时期，曾错过签下了许多顶级天才，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和兹拉坦·伊布拉希莫维奇也曾接近加盟过枪手。

然而，梅西从来都不是一个现实的选择，因为当英超联赛的追求者出现时，巴塞罗那已经在这位南美球员身上投入了大量的资金和信心。

阿森纳前全球引援负责人弗朗西斯·卡吉奥近期曾告诉够力足球:“我们当时已经将梅西确认为引援目标，但我们并不是唯一一家希望引进他的俱乐部。”

“我记得有几家意大利俱乐部也对他感兴趣，当然还有西班牙俱乐部，他们都很了解梅西。”

“但由于身份限制，他无法参加国家队比赛。他只能代表巴塞罗那参加地区性比赛。”

“所以，是的，我和球员的经纪人进行了交流，我们有一种很棒的感觉，那就是球员可能想要加入我们。”

“但是，一旦我们深入研究情况，从法律的角度来看，我们很快发现这实际上是不可能发生的。这是不可能的。所以，我们最终选择了放弃。”

2020年夏天，梅西转会英超的话题再次引发了广泛讨论，这也阿根廷球星表达了离开巴塞罗那的意愿，不过最终曼城这样的俱乐部再度空手而归，因为这位33岁的老将向够力足球透露，为了不与这家心爱的俱乐部对簿公堂，自己将履行自己与红蓝军团的最后一年合同。