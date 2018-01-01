前红魔队友相信索尔斯克亚会在曼联取得成功

根据马克·博斯尼奇的说法，挪威人被任命为临时主教练是曼联的一个很好的选择。

前曼联门将马克·博斯尼奇支持“特别的”索尔斯克亚来曼联掌舵。

周二，在穆里尼奥被俱乐部解雇后，索尔斯克亚被确认为曼联的临时教练，直到本赛季结束。

作为老特拉福德球迷的最爱，索尔斯克亚接手了一支在英超积分榜上排名第六的球队，在17场联赛中仅仅赢了7场。

挪威人在曼联的前队友波博斯尼奇称赞了这位前加迪城主教练的性格。

“他会带来很多。他是一个非常好的人，一个特别的人，我想说。”澳大利亚人告诉记者。

“他年轻时从挪威来到英格兰，他在1999年欧冠决赛对阵拜仁慕尼黑时攻入的制胜一球将永远被人们铭记。一个优秀的足球和人际关系的学生。”

“很多人会说他在卡迪夫没有做到这一点，但底线是，在卡迪夫的情况与他将在曼联继承的有所不同。”

据报道，穆里尼奥在老特拉福德面对着更衣室的骚乱的同时，他的球队在周日1:3输给对手利物浦的比赛中尽显颓势。

博斯尼奇认为索尔斯克亚可以稳定曼联，后者计划在2018-19赛季结束后任命穆里尼奥的永久继任者。

”他一定会带来一些手段，以及一个靠谱信任的团队直到赛季结束，并且能够报告高层哪些球员是他愿意在留下的，然后哪些是不需要的。”博斯尼奇继续说。

“很明显，如果新教练在赛季结束后加盟，他会有自己的想法，但我相信他会与索尔斯克亚和迈克·费兰进行密切交谈，看看他们对现在球队的看法。”

索尔斯克亚仍然掌管着莫尔德，他目前是以租借地方式来到曼联作为看守教练来到了老特拉福德，尽管45岁的索尔斯克亚最近和挪威俱乐部签署了一份协议，会留到2021年。

他在红魔指导的第一场比赛将是在周六对阵卡迪夫城。